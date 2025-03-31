加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金管會准新新併 合併基準日後更名台新新光金
首頁 / 生活

台中最長自行車道 綠空廊道全長21.7公里完工

2025/3/31 18:31（3/31 18:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市政府推動「綠空廊道計畫」，今年1月潭子區台74線橋下自行車跨橋工程完工，全長21.7公里的綠空廊道全線通車，為台中最長自行車廊道。（中市府提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月31日
台中市政府推動「綠空廊道計畫」，今年1月潭子區台74線橋下自行車跨橋工程完工，全長21.7公里的綠空廊道全線通車，為台中最長自行車廊道。（中市府提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中市政府為活化鐵路高架化後舊有鐵道空間，推動「綠空廊道計畫」，今年1月潭子區台74線橋下自行車跨橋工程完工，全長21.7公里的綠空廊道全線通車，為台中最長自行車廊道。

市長盧秀燕今天主持「完工視察暨市民健行活動」。盧秀燕表示，綠空廊道計畫約投入新台幣12.5億元，以11個標案分段建設自行車道，「環中東路自行車跨橋新建工程」是綠空廊道的最後一哩路。

盧秀燕指出，過去平面鐵路常發生人車爭道的情形，為使交通順暢並守護行人安全，民國109年台中鐵路高架化完成，市府接續推動「綠空廊道計畫」，將舊有鐵道的閒置空間再利用，規劃成自行車道及步道。

她說，綠空廊道自豐原站一路往南串聯至大慶站，途中跨越豐原、潭子、北屯、東區、中區、南區6個行政區，10個站點，總長21.7公里，超越東豐及后豐自行車綠廊，成為台中最長的綠色廊道，提供民眾安全、順暢的綠色休閒環境。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

建設局長陳大田指出，潭子區環中東路段因跨度大，長年形成自行車路網斷點，工程設置全長約465公尺的自行車跨越橋梁，串聯自行車斷鏈路網，為綠空廊道帶來更加完善且安全的騎乘體驗。

陳大田提到，橋梁採用最新的SC模版工法，「深基礎、鋼結構、弧形工法」為3大亮點，採用井式基礎確保結構穩固安全、鋼結構的墩柱設計保留橋下通透感、主橋弧形工法坡度平緩並展現線條之美。為確保既有樹木的存活，工程執行初期也將原有的105株喬木移植他處，落實工程與生態共存共榮。（編輯：李錫璋）1140331

#台中市
#陳大田
#潭子區
#盧秀燕
盧秀燕
台中旱溪媽祖遶境起駕行經11區 預計4/19回鑾全球台灣客家聯合總會長交接 黎萬棠接任
陳大田
台中東勢獨角仙公園動工 可望成為山城新地標
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

59
更多編輯台推薦新聞：