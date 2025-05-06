美CIA發影片策反中共高層 中國：赤裸裸政治挑釁

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（中央社台北6日電）美國中央情報局日前上架2部中文影片，呼籲中共高階領導人及基層為美從事間諜活動。中國外交部發言人林劍今天表示，美國公然誘騙中方人員投靠，是赤裸裸的政治挑釁，中方堅決打擊境外反中勢力的滲透破壞活動。

中國外交部發言人林劍6日主持外交部例行記者會。有記者提問，近日美國中央情報局（Central Intelligence Agency，CIA）在社交媒體發布2則中文視訊，中情局官員稱該視訊旨在招募中國官員竊取機密，中方對此有何回應。

林劍表示，長期以來，美方使用各種卑劣的手段竊取他國機密，干涉他國內政，顛覆他國政權，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重危害國際安全和穩定。美國中央情報局在社交媒體發布的視訊是又一份證據確鑿的自供狀。

林劍表示，美方不僅對中國惡意抹黑攻擊，而且公然蠱惑誘騙中方人員投靠，甚至直接打中國政府官員的主意，是對中國國家利益的嚴重侵犯，是赤裸裸的政治挑釁。

林劍表示，中方對此強烈譴責，並將採取一切必要措施，堅決打擊境外反中勢力的滲透破壞活動，堅定維護國家主權、安全、發展利益。

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中央情報局日前上架2部各約3分鐘的中文短影片，第一部名為「選擇合作的原因：成為命運的主宰者」，描述一名高官於晚宴中出現焦慮，因為他感到在共產黨內有危機。第二部名為「選擇合作的原因：創造美好遠景」，試圖引發中共內部較低階、爬升無望的官員共鳴。

中情局局長雷克里夫（John Ratcliffe）此前受訪時表示，相信這些影片能夠突破「中國防火牆」，觸及相關人士；中情局的熱線電話已開通，希望中國人民站出來。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1140506