崇越首季獲利創歷史次高 每股賺4.91元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北6日電）崇越科技今天公布第1季財報，營收新台幣157.59億元，年增32.1%；歸屬母公司淨利9.39億元，也比去年同期成長21.1%，為單季獲利歷史次高，每股稅後純益4.91元，1季大賺近半個股本。

崇越表示，受惠先進製程，半導體產業暢旺，推升矽晶圓、光阻、石英等關鍵半導體材料需求，加上海外環保工程訂單熱絡，公司承接多項廢水、回收水、製程排水系統、無塵室及機電等廠務工程，公司季營收已連3季突破150億元大關。

崇越觀察近幾年電子廠、半導體廠紛紛轉向東南亞設廠，成為重要生產聚落，其中泰國逐漸成為東南亞最重要的印刷電路板（PCB）產業聚落。除新加坡、越南、馬來西亞據點外，崇越也於4月初完成注資，設置泰國辦事處，加速南向布局。

透過 Google News 追蹤中央社

除配合海外客戶新建廠提供相關材料及建廠服務，崇越旗下子公司「新加坡崇越」今年首度參展2025 SEMICON SEA，5月20日至22日將於新加坡金沙會議展覽中心，展示從半導體前端製造至後段封測的關鍵材料、零組件與設備，打造完整供應鏈，持續拓展國際商機。

崇越近年積極布局美國、日本、東南亞市場，隨海外客戶新廠產能開出，營運可望再添動能，對於今年全年營運展望樂觀。（編輯：林家嫻）1140506