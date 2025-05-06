自恃年輕敢拚酒 28歲女癌化高風險瘜肉悄上身

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（中央社記者沈佩瑤台北6日電）1名28歲女業務自認年輕，交際拚酒不手軟，休假也愛小酌，卻在健檢中發現癌化風險較高的腺瘤性瘜肉。醫師提醒，就算年輕，不良生活及飲食習慣仍可能讓大腸癌提早報到。

大腸癌長年盤踞國人10大癌症榜上，開業健康管理診所院長梁程超透過新聞稿指出，大腸癌發生率居高不下，且有年輕化趨勢，因此衛生福利部才自今年起，將大腸癌篩檢服務對象由原本50至74歲，擴大至45至74歲民眾及40至44歲有家族病史者。

梁程超指出，特別是年輕族群常見因自認年輕健康無大礙、或是已發生問題卻貪圖方便，依賴腸胃藥物及腸胃機能調整營養補充品，進而延誤救治時間。

他舉例，1名28歲女業務下班後是公司拚酒戰隊，休假日也愛小酌2杯，原本自恃還不到30歲，認為不需健康檢查，但因同事們邀約只好一同健檢，沒想到在腸道內發現2顆可疑瘜肉，大小為0.7公分。透過AI技術輔助初步辨識為腺瘤性瘜肉，後續病理報告再次確認為癌化風險較高的腺瘤性瘜肉。

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梁程超表示，健檢結束後醫師與她做健檢報告解說，立即提醒她即便再年輕，若有不良生活習慣及飲食型態都可能讓大腸癌提早到來。而腺瘤性瘜肉具有高度癌化風險，且瘜肉發生可說毫無感覺，幸好有及早發現並切除，若無處置可能在未來5到10年發展成大腸癌。

由於公費篩檢有年齡及對象限制，梁程超建議，若有家族史、肥胖、抽菸、喝酒、沒有運動習慣者等，以及生活、飲食習慣不佳如少吃蔬菜、偏愛紅肉及加工品等，都應提高警覺，可就醫諮詢專業建議。（編輯：張雅淨）1140506