聽奧國手許樂2度為悍將開球 心情仍有點緊張

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）中職富邦悍將今天在新莊球場與樂天桃猿交手的賽事，邀請聽奧田徑選手許樂擔任開球嘉賓，這是她第2度為悍將開球。許樂表示，這次對棒球運動有進一步認識，但還是有點緊張。

許樂去年在台北大巨蛋已經為富邦悍將開過球，不過她今天表示，心情仍有些緊張，還特別分享自己今年在學校有必修壘球課，所以對棒壘球運動有進一步的認識與熟悉。

許樂再度穿上背號11號球衣，向大家正式宣告已取得11月的達福林匹克運動會（Deaflympics，簡稱聽障奧運）參賽資格，將代表國家出賽參加女子100公尺跨欄及400公尺跨欄項目。

許樂表示，「東京聽奧是我們聽障選手重要的國際賽事，希望大家一起關注、為我們加油，我也將繼續努力備戰，全力拚回獎牌、為國爭光。」

許樂從去年受傷到現在，花了1年時間積極復健訓練，順利於今年3月青年盃賽事達到東京聽障奧運參賽標準。

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許樂提到，「唯有能夠站上賽場才有機會拿到好成績，謝謝富邦人壽不斷推廣運動平權的精神，透過企業影響力守護身心障礙者的運動參與權益，我也希望大家可以一起重視運動平權及關注身障者的運動賽事。」

富邦人壽與富邦悍將優化新莊主場無障礙設施，包含增設「無障礙售票口」、「無障礙坡道」、「輪椅席及陪伴席數量」，積極為特需族群打造友善的觀賽環境，相關工程已竣工，並於今年賽季正式啟用，盼提升身障者與陪伴照護者更舒適的觀賽體驗。（編輯：張雅淨）1140506