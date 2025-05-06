美學者稱川普應管管台灣 印度學者斥複誦北京說詞

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（中央社記者楊堯茹台北6日電）「外交政策」日前刊登「川普應該管管台灣」投書，稱賴總統激怒北京、增加風險。印度學者胡莎娜於社群媒體抨擊，「只是複誦北京說詞」，這些西方學者不了解兩岸關係的細微，最可憎的是錯解賴總統捍衛台灣主權的防衛措施，無視台灣自我防衛的權利。

美國「外交政策」（Foreign Policy）1日刊登卡內基國際和平基金會資深研究員屈維斯（Christopher S. Chivvis）「川普應該管管台灣」的投書，文章稱總統賴清德強調台灣主權獨立地位，將激怒北京當局並增加戰爭風險。

印度學者、「台灣亞洲交流基金會」分析師胡莎娜 （Sana Hashmi）於X平台發文抨擊，許多西方學者對台灣議題犯傻，只是複誦北京說詞；該文稱華府忽略賴總統隱晦地升高政治對立，但主張和平、維持現狀，支持台灣前途由2300萬人民自決，這是領導人的基本責任。

胡莎娜指出，賴總統上任後延續前任總統主張，為生存而戰以及抵禦潛在的無端侵略，不應被扭曲成挑釁；至於「切香腸式」邁向台獨的說法，「這是最可憎的說法」，賴總統是在捍衛台灣主權免於鄰國侵擾，公開透明的防衛措施被錯解，如同無視自我防衛的權利，只是為了配合扭曲敘事。

「川普應該管管台灣」文章提及，只有美國能讓賴總統改變方向，否則將眼睜睜看著現狀惡化。胡莎娜痛斥「自認優越地抹煞台灣自主性」，作者並未意識到北京也須為和平負責，而台灣不隸屬於中國，且關於台灣人應該怎麼做，沒有人欠北京一個保證。

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胡莎娜指出，這類文章對台灣的陳述完全錯誤，既危險又不負責任；這些評論員更在意如何讓台灣屈服於北京，卻主導和把持國際對話，壟斷對台論述的話語權。

胡莎娜說，這並非「外交政策」首次刊載這類文章，充其量只是在掩飾某些西方學者對兩岸關係細微差異缺乏認知的事實，也透露出對台灣以及其途徑、政策和實際處境的嚴重無知。（編輯：謝佳珍）1140506