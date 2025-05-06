新台幣劇升 郭智輝：非正常現象籲民眾冷靜

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（中央社記者曾智怡台北6日電）新台幣近日猛烈升值引發市場議論，經濟部長郭智輝表示，台灣是出口導向國家，新台幣升值對產業一定有影響，傳產風險較高，但他也認為，短期高度、快速升值非正常現象，呼籲民眾冷靜。

郭智輝接受Yahoo「齊有此理」節目表示，新台幣升值對產業「一定有影響」，若是在台灣製造、輸出，用美元報價者影響較大，但也很多設備是美元進口、在台加工出口，狀況不太一樣，不過整體來看，台灣是出口導向國家，業者須注意匯率變化。

至於哪些產業較有風險，郭智輝指出，應是傳產風險較高，經濟部都會予以協助，提示他們避開風險，昨天央行總裁楊金龍也親上火線說明，並提到可能有禿鷹，因此呼籲民眾冷靜，短期內高度、快速升值非正常現象。

針對美國關稅部分，郭智輝表示，賴總統提出的5原則包含積極爭取調降關稅、保障業界發展空間、擴大採購投資、解決出口管制和洗產地問題、爭取美國政府支持，近期經部已與產業界舉辦20幾場座談，賴總統、行政院長卓榮泰親自主持的各4場，他都有陪同。

郭智輝指出，經評估，扣件、水五金、手工具、機械、工具機、汽機車零組件等6個產業受關稅衝擊最大，經濟部將透過ESCO節能、導入AI、開拓市場、統購材料4大策略，幫助產業度過難關，也根據疫情紓困原則，從簡，從寬、從速辦理，經費從原先的新台幣410億元增至460億元。

郭智輝也點出，業者十分關切電價問題，尤其過去業者1天生產8小時，現在逢90天豁免期，正加速趕單，總統、卓榮泰也決定「乾脆從源頭做起」，希望可以在不漲電價的情況下，改善台電的財務，艸並呼籲立法院支持台電千億預算。

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對於在野黨提倡普發現金，郭智輝說，這應無法解決產業困難，不只政府，6大產業工會也出面支持千億撥補，補貼台電才是正本清源，讓其不再虧損，台電員工也會士氣大振，因辛苦被瞭解，畢竟過去虧損非台電不努力，而是俄烏戰爭導致燃料價格大漲緣故。

台美近日完成首輪關稅磋商，郭智輝表示，目前談判進行中，依照國際慣例不能說明，「應該是往好的方向走」，他強調談判目標之一是不能比競爭國如日本關稅更高；面對在野黨質疑台積電赴美投資千億美元，台灣仍面臨高關稅，他強調，台積電赴美投資是一個籌碼，也是有助談判的要件。（編輯：張均懋）1140506