救總遭認定國民黨附隨組織 興訟求撤銷敗訴確定

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（中央社記者劉世怡台北6日電）黨產會民國109年間認定財團法人中華救助總會為國民黨附隨組織，財產凍結並須向黨產會申報財產。救總不服，興訟請求撤銷，一審敗訴提起上訴。二審今天駁回，全案確定。

全案緣於，不當黨產處理委員會民國109年9月22日認定財團法人中華救助總會為國民黨附隨組織，黨產會主委林峯正在記者會表示，救總仍保留基於過去黨國體制下利用國家資源累積的財產，現有財產價值約新台幣13億餘元，其中現金約5億元、不動產價值約8.6億元，即日起凍結。

依據處分書，黨產會依黨產條例規定舉行聽證，認為救總曾受國民黨實質控制其人事、財務及業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制。

黨產會於109年9月22日作出處分，認定救總為國民黨的附隨組織，併依黨產條例推定為不當取得的財產且禁止處分，另救總於收受此通知日起4個月內，須向黨產會申報財產。

救總不服，提起行政訴訟請求撤銷原處分。一審台北高等行政法院判決駁回。

一審認定，國家體制逐漸回歸自由民主憲政秩序，國民黨無從繼續實行黨國體制、以黨領政，弱化對救總支配、管領力，而使救總脫離國民黨實質控制，應認救總於90、91年間已脫離國民黨實質控制。

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一審指出，雖然救總是以公益為目的之社團，但其仍可能實質擁有不當取得財產，且救總脫離國民黨實質控制時，不曾與國民黨進行結算，顯非以相當對價轉讓，因此仍為黨產條例所規範對象。

案經救總提起上訴，二審由最高行政法院審理，今天駁回上訴，全案確定。（編輯：張銘坤）1140506