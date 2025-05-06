警追車釀2民眾受傷 竹縣警局遭判賠79萬元確定

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（中央社記者劉世怡台北6日電）新竹縣警察局員警被控攔查男子時發生車禍事故，造成2名民眾受傷訴請國賠，一審認員警有過失，判警局賠新台幣101萬餘元。二審今認警局為八成肇事責任，改判79萬餘元確定。

一審判決指出，新竹縣警察局新湖分局湖鏡派出所陳姓警員於112年間巡邏，在途中發現鄭姓男子行駛車輛與車牌不符是懸掛他車車牌，要求受檢，但鄭男拒絕還加速逃逸，規避警方攔查。

陳姓警員同步通報所內，雷姓員警獲報駕駛巡邏車助實施攔查任務，後續於湖口鄉八德路附近發現鄭姓男子車輛並以警車攔截，鄭男駕車撞上警車後衝入對向車道，連帶撞上1輛轎車造成車內2人受傷。

遭撞的李姓民眾與蘇姓女子認為，員警在執行勤務有缺失，也未確實完成攔停勤務，因此蘇女請求新竹縣警察局賠償約51萬元、李姓民眾求償約95萬元。

一審新竹地院判決新竹縣警察局應賠償李男62萬9537元、蘇女38萬7362元，案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

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二審台灣高院指出，本件事故因鄭嫌先與雷姓員警駕駛車輛碰撞後失控撞擊李男的車輛，則雷姓員警貿然迴轉行為與李男、蘇女等2人受傷結果，有相當因果關係；依勘驗行車紀錄影像結果，李男於事故發生前，有超過限速情形。

二審認定，就本次事故的發生，新竹縣警察局具有80%的肇事責任，賠償金額應依比例扣減，再分別扣除李男等2人已領取強制汽車責任險，因此判決李男獲賠49萬5236元、蘇女為30萬1349元。全案確定。（編輯：張銘坤）1140506