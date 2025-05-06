地方創生成為人才庫 有百大青農、獲選十大傑出青年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽北6日電）國發會力推地方創生，吸引各地有志青年投入，近期發現地方創生儼然成為國家人才庫，在社會及經濟上表現傑出，目前已有2名青培站主持人進入公部門服務、3名具十大傑出青年身分，也有百大青農、國家永續發展獎得主等亮眼表現。

國發會自108年起，推動地方創生政策，並自110年開始核定補助「青年培力工作站」（簡稱青培站）支持青年參與地方發展，推動至今，已累計設立130站，同時搭配「獎勵青年投入地方創生行動計畫」提供跨入創生行列青年創生第一桶金資源。

國發會表示，截至113年底，已累計獎勵130案，目前國發會輔助的創生團隊遍布全台鄉鎮，經盤點創生團隊，在社會及經濟上表現相當傑出，目前已有2名青培站主持人進入公部門服務、3名具十大傑出青年身分，還有11名百大青農、9名行政院青年諮詢委員、2名國家永續發展獎得主。

國發會指出，現任客家委員會副主任委員邱星崴及苗栗縣苑裡鎮長劉育育，都是地方創生由民間走入公部門的代表性人物，他們是先前青培站的主持人。

除了公部門領域，3名青培站主持人曾獲選十大傑出青年獎項，例如新竹縣湖口鄉陳偉誠，承襲家中父執輩的製炭技術，善用修枝廢木材透過高溫燒製為木炭與木酢液，創立「木酢達人」品牌，發展炭綠產品推動森林資源循環，同時推出炭盆栽、國產材家具等，讓廢棄木料化身藝術品，成功為新竹湖口的木工產業注入新生命。

新竹縣橫山鄉莊凱詠將舊校舍改造成「大山北月」多功能場域，融合農產行銷、農事體驗、文創活動與食農教育，重新帶動橫山鄉大山背休閒農業，成功翻轉大山背存在已久教育落差、場館閒置、產銷失衡等。

透過 Google News 追蹤中央社

南投縣仁愛鄉王嘉勳長期耕耘部落文化與生態產業，推動部落文化、原鄉教育與自然農法，協助部落建立社會企業型產銷平台，實現部落文化保存與產業發展並進。這些優秀青年帶動地方發展的故事，已經成為台灣地方創生的重要經驗案例。

國發會表示，青年是推動地方創生最關鍵的力量，國發會樂見各界優秀人力加入地方創生，形成留鄉、返鄉的支持體系，吸引更多的青年、甚至是中壯年的夥伴投入，回到家鄉貢獻己力。（編輯：張若瑤）1140506