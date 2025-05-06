澎湖高中職學生每學年可領萬元津貼 近1700人受惠

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（中央社澎湖縣6日電）澎湖縣長陳光復今天宣布新措施，預計從20日起發放高中職學生就學津貼，每人每學年新台幣1萬元，預估有近1700名設籍學子受惠。另外，這項福利預計也將從114學年度起擴及碩博士生。

澎湖縣政府表示，將從113學年度起發放澎湖高中職學生就學津貼，每學年的上、下學期各5000元。新制將回溯到今年高中職應屆畢業生，可望在5月20日補發5000元補助。

陳光復表示，將發放澎湖高中職學生就學津貼每人每學年1萬元，感謝澎湖縣議會的支持，可望從5月20日起發放，補足了縣內社會福利的最後一個區塊。

陳光復表示，澎湖在財政零負債的情況下，稅收幾乎全數投入在社會福利上，基於減輕父母的經濟壓力與公平正義原則，今年補足了高中職學生就學津貼這一塊。

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澎湖縣政府教育處表示，澎湖現有高中職學生約有近1700位，包括馬公高中1000多人、澎湖海事職校有600多人，及在台灣本島就讀的澎湖學子，都可獲得這一項福利。對於已領取這項津貼的大專院校學生，114年的新學年度起也將擴及研究所碩士與博士班學生。

澎湖縣政府「高級中等學校學生就學津貼」政策，每位高中職學生每學年可獲1萬元補助，分上、下學期各核發5000元，作為補助午餐費、學雜費及交通圖書券等之用。（編輯：黃名璽）1140506