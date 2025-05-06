通霄電廠將成台灣燃氣發電主力 苗議員爭取回饋

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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗縣議員周玉滿今天在議會質詢表示，通霄電廠將成全台最大天然氣發電廠，引發關切與恐慌，要求縣府主導成立監督平台並向台電爭取提高回饋；縣長鍾東錦說，將協助加強溝通。

無黨籍苗栗縣議員周玉滿指出，通霄電廠二期計畫陸續更新、增建大型燃氣複循環機組，即將成為全台最大天然氣發電廠；通霄鎮除了台電，還有中油、台鹽等3大國營事業，但地方沒有因為這3個鄰居而繁榮興盛，反而日漸凋零沒落，有時候跟台電、中油要點經費如同乞丐，她要代表通霄鄉親明確表達立場與期待。

周玉滿說，鄉親不反對國家能源政策，而是反對被犧牲，沒有公平的對待，不能讓通霄人默默承擔、無從受益，因此提出成立地方監督平台、啟動健康與環境風險評估機制、爭取實質回饋金與社區建設基金、道路交通建設補助、請台電認養通霄海水浴場以及高壓電線地下化等6項建議，希望縣府主導、合作向台電爭取。

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苗栗縣長鍾東錦表示，通霄電廠新增5部燃氣機組總裝置容量預估300至330萬瓩，將是全台天然氣電廠重要主力，縣府的態度一定是配合國家重大政策，當然地方鄉親一定會有疑慮，他已請工商發展處跟台電聯絡，預計下週台電高層會到縣府會面，屆時請議員、通霄鎮長、代表會主席等一起參加。

鍾東錦說，水、電是民生必需物資，據他所知，電廠因為天然氣採管線輸送，周邊車流量不會增加，面積也沒有擴大，只是更換機組，既然沒有擴大範圍，環評也通過，縣府會幫忙協調，至於鄉親有所疑慮的部分，也希望電廠給予地方回饋能夠提高、相關說明能更明確，縣府會全力配合，當然不能讓通霄鄉親吃虧，希望努力達到最佳共識。（編輯：李淑華）1140506