關稅戰後首個廣交會 出口靠一帶一路國家拉動

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（中央社記者張淑伶上海6日電）被視為中國外貿晴雨表的廣交會5日閉幕。官方通報顯示，此次到會的境外採購商較去年同期增加17.3%，現場達成意向的出口成交額年增3%。這是川普2.0關稅戰開打後的首次廣交會，主要客源和成交額來自「一帶一路」國家。

證券日報報導，據官方通報，這屆廣交會共有28.89萬名境外採購商到會，較2024年同期舉辦的第135屆廣交會成長17.3%。

新興市場是廣交會的最大客源地，來自「一帶一路」國家和地區的採購商共計18.75萬人，占64.9%；金磚國家採購商共有7.24萬人，年增24.1%；RCEP成員國採購商合計6.48萬人，年增6.9%；歐美採購商僅5.19萬人，年增3.4%。

廣交會現場意向出口成交254.4億美元，年增3%。共建「一帶一路」國家成交占比超6成，是拉動成交成長的重要引擎。

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廣交會全名「中國進出口商品交易會」，每年舉辦春、秋兩屆，每屆均分3期舉行，每期5天，加上換展期，全程總計21天。

廣交會有「中國第一展」之稱。境外採購商到會人數和訂單金額是廣交會最重要的兩項指標，通常代表出口前景。第137屆廣交會在美國川普政府對多國發動關稅戰後開幕，因此備受關注。（編輯：陳鎧妤）1140506