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世界先進：第2季晶圓出貨量估季增3%至5% 毛利率有壓

2025/5/6 18:30
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（中央社記者張建中台北6日電）晶圓代工廠世界先進預期，第2季客戶對通訊、工業和汽車半導體需求回升，晶圓出貨量將季增3%至5%，產能利用率將攀升到75%至80%；不過毛利率面臨下滑壓力，將滑落到27%至29%。

世界先進今天下午舉行線上法人說明會，總經理尉濟時說，美國提出對等關稅使市場短期面臨高度不確定性，部分客戶晶圓需求因預期經濟成長可能趨緩轉為保守觀望，也有部分客戶為規避關稅成本增加而提前拉貨。

尉濟時表示，目前訂單能見度約3個月，第2季產能利用率將增至約75%至80%，晶圓出貨量季增約3%至5%，產品平均售價揚升0%至2%。隨著客戶對通訊、工業和汽車半導體需求增加，第2季電源管理類別產品營收將提升。

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世界先進全球業務及規劃副總經理陳姿鈞說，下半年能見度不高，將持續觀察關稅的影響。

針對近期新台幣兌美元匯率強勢升值，世界先進財務長黃惠蘭表示，新台幣每升值1%估計影響毛利率約0.5個百分點，受匯率、夏季電價及年度調薪等因素影響，預期第2季毛利率約27%至29%，較第1季的30.1%滑落。（編輯：林家嫻）1140506

尉濟時
世界先進：第1季出貨看增1成 產品售價下滑
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