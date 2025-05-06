桃園鐵路地下化經費增7百億 延至122年通車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北6日電）交通部鐵道局今天表示，桃園鐵路地下化工程經費增加逾新台幣700億元，達1817億元，受平鎮段南延影響工程延宕，延至122年1月通車，中路、桃園醫院、中原等3站123年9月啟用。

台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫109年核定，110年動工，這項計畫北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋，南至桃園市平鎮區台66線，路線全長17.9公里，沿線將改建桃園、內壢、中壢3座既有車站，新建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮5座通勤車站。

其中，桃園站及中壢站分別與桃園捷運綠線G07站及機場捷運延伸線A23站共構，通車後將可有效串聯機場捷運及桃園捷運路網，大幅提升整體軌道路網運輸效能。

對於整體計畫進度僅32.63%，進度稍慢，鐵道局北部工程分局副分局長黃士銘接受媒體聯訪時表示，因工程進度是以工程金額換算，現階段工程主要是以臨時軌搬移為主，待今年下半年到明年主體工程、連續壁開始施作，工程進度將上升。

不過，原先鐵道局規劃桃園鐵路地下化工程第一階段將在118年12月底完工，在上週計畫重新修正後報行政院後，時程和工程金額都有增加。

鐵道局副局長呂新喜表示，工程分兩階段，第一階段預計延至122年1月完成地下化工程通車，至於中路、桃園醫院、中原等3個通勤站，在第二階段123年9月啟用。

透過 Google News 追蹤中央社

黃士銘表示，整體工程金額從原先約1047.9億元，增至1817億元，主要受物價上漲影響，以及與平鎮段延伸、部分停車場地下化有關。

至於整體工程較原先預期延宕3年多，鐵道局副局長呂新喜解釋，除了受招標後流標影響，平鎮段南延則是主因。（編輯：陳清芳）1140506