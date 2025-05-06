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二林鎮長罷免2階未達標 蔡詩傑：持續扮演好角色

2025/5/6 18:01（5/6 18:06 更新）
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彰化縣二林鎮長蔡詩傑（前中）遭鎮民發動罷免，6日2階連署截止，罷免團體因份數沒達標未送件。圖為蔡詩傑於民國113年11月參與二林芳苑反火葬場自救會赴彰化縣議會陳情活動。中央社記者鄭維真攝 114年5月6日
彰化縣二林鎮長蔡詩傑（前中）遭鎮民發動罷免，6日2階連署截止，罷免團體因份數沒達標未送件。圖為蔡詩傑於民國113年11月參與二林芳苑反火葬場自救會赴彰化縣議會陳情活動。中央社記者鄭維真攝 114年5月6日
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（中央社記者鄭維真彰化6日電）彰化縣二林鎮民反對火化場選址地點，發動罷免二林鎮長蔡詩傑，今天2階連署截止，罷團表示因份數未達標，沒有送件，但反火化場立場不改變；蔡詩傑則說，持續努力扮演好角色。

彰化縣政府擇定芳苑鄉草湖南段228-2地號設置火化場，目前芳苑鄉公所在此地號旁興建殯葬館，縣府朝殯葬一元化規劃為生命園區，將殯葬館、禮廳、火化場設於同一區，未來可擴充環保葬。

火化場地點因位於芳苑鄉、二林鎮交界處，引起部分二林鎮民強烈反彈，除組成二林芳苑反火葬場自救會，並有鎮民發起連署罷免二林鎮長，第1階段有516人連署，跨過407人門檻，第2階段法定門檻為4088人。

罷免團體志工今天告訴中央社記者，鎮長應帶領鎮民向前走，卻未積極替鎮民發聲，未向縣府強烈表達反對在現有選址設立火化場，僅能靠鎮民四處奔走，整合反對力量。

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罷團表示，罷免第2階段連署份數仍差一點，今天無法達標，因此沒有送件到彰化縣選舉委員會；對無法罷免鎮長感到遺憾，但會繼續參與自救會活動，極力反對設火化場。

對此，蔡詩傑說，他會一本初衷，持續扮演好自己的角色，做應該做的事。（編輯：吳素柔、黃名璽）1140506

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