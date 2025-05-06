黃呂錦茹羈押提抗告遭駁 國民黨：政治辦案不演了

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（中央社記者劉冠廷台北6日電）北檢偵辦罷免提議書涉偽造案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹不服遭羈押禁見，提起抗告，高院今天駁回抗告確定。國民黨發言人楊智伃表示，駁回處分內容令人傻眼，根本就是政治辦案不演了；總統賴清德把法院變成清算反對者的工具。

北檢偵辦罷免提議書涉偽造案，黃呂錦茹不服遭羈押禁見，提起抗告。高院今天認定，她曾指示他人製作某文件傳送給共犯等，有串供之虞等，駁回抗告確定。

楊智伃晚間透過臉書表示，法院駁回處分內容令人傻眼，根本就是政治辦案不演了。駁回理由竟寫「被告與本案其餘共犯間，關於政治立場及本案犯行部分，均有利害關係，且曾指示他人製作文件傳送予共犯，有勾串共犯、滅證之虞」，把「政治立場」寫在駁回處分中真的是前所未聞，政治立場都可以是羈押理由，不是綠色恐怖什麼才是。

楊智伃說明，除把政治立場當羈押理由，在所有法院檢察官所提供的資料中完全看不見任何滅證證據，卻只因為會使用通訊軟體，有可能未來會通過通訊軟體去串供，就成為羈押理由之一，請問法官是時空旅人嗎，是先把還沒做的事情先塞進黃呂錦茹的嘴裡嗎。

楊智伃認為，若這種瞎到爆的理由成立，那所有犯罪都應該要羈押，因為所有人都可以使用通訊軟體，所有人都「有可能」串供，是這樣嗎。

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楊智伃強調，司法體系已經被民進黨玩弄至此，只因政治立場與臆測犯罪就可以將人羈押，打著民主的旗號，行極權之實、操弄司法，壓制異己，這不是綠共，什麼是綠共。

楊智伃也批評，賴總統把法院變成清算反對者的工具，不需要坦克車，只要一張寫著「政治立場」的裁定，就可以把人關進民主的黑牢。「今天他們可以關黃呂，明天也可以關你、關我。」（編輯：張若瑤、林興盟）1140506