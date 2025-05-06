德國國會選總理 保守派領袖梅爾茨首輪未過半
2025/5/6 17:05（5/6 17:41 更新）
（中央社柏林6日綜合外電報導）德國國會今天舉行總理選舉，保守黨領袖梅爾茨（Friedrich Merz）在首輪表決時意外受挫，未能成功當選。
綜合法新社與美聯社報導，各界原本預期梅爾茨將在630席的國會下議院聯邦議院（Bundestag）贏得過半議員支持，但在首輪表決中，他只獲得310票，差6票才能過半；另有307名議員投下反對票。
現在國會將進行另2輪表決，而在第3輪、即最後一輪表決中，他僅需得到簡單多數支持即可當選。
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各界原本普遍預期這次表決只是形式，因為梅爾茨擁有其所屬的基督教民主黨/基督教社會黨（CDU/CSU）聯盟，以及立場中間偏左的社會民主黨（SPD）支持，這些政黨總共握有328席。
首輪表決中有3名議員棄權、1張無效票，還有9名議員缺席。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1140506
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