德國國會選總理 保守派領袖梅爾茨首輪未過半

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林6日綜合外電報導）德國國會今天舉行總理選舉，保守黨領袖梅爾茨（Friedrich Merz）在首輪表決時意外受挫，未能成功當選。

綜合法新社與美聯社報導，各界原本預期梅爾茨將在630席的國會下議院聯邦議院（Bundestag）贏得過半議員支持，但在首輪表決中，他只獲得310票，差6票才能過半；另有307名議員投下反對票。

現在國會將進行另2輪表決，而在第3輪、即最後一輪表決中，他僅需得到簡單多數支持即可當選。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

各界原本普遍預期這次表決只是形式，因為梅爾茨擁有其所屬的基督教民主黨/基督教社會黨（CDU/CSU）聯盟，以及立場中間偏左的社會民主黨（SPD）支持，這些政黨總共握有328席。

首輪表決中有3名議員棄權、1張無效票，還有9名議員缺席。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1140506