德國另類選擇黨躍第2大黨 韋德爾成創黨首位總理候選人

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（中央社記者顏若瑾柏林24日專電）德國另類選擇黨（AfD）在這次德國國會大選殺出重圍，成為第2大黨，黨主席韋德爾代表出任總理候選人，是該黨創建以來首位總理候選人。

德國公共廣播聯盟（ARD）將韋德爾（Alice Weidel）描述為「帶有資產階級色彩的激進份子」，同時也「展現與極右翼份子的親密關係」，並將她描述為「最神秘的政治家」，很多事情看似都帶著矛盾。

現年46歲的韋德爾出生於德國北萊茵-西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）的一個小鎮，在家中排行老3。1998年高中畢業後，韋德爾前往巴伐利亞邦（Bavaria）的貝羅伊特（Bayreuth）大學攻讀經濟與企業管理，2004年的畢業論文以中共為例，研究銀行在公司治理上的角色。

畢業後，韋德爾在法蘭克福高盛公司擔任一年資產管理分析師，接著繼續攻讀法學博士，以中國養老金制度為研究方向，並在德國教育部獎學金的資助下前往中共留學，在2011年獲得博士學位。

2013年2月，德國另類選擇黨在法蘭克福西北部小鎮成立。當年10月，韋德爾加入該黨巴登-符騰堡邦（Baden-Württemberg）選區，2年後當選為黨內執委。在2017年國會選舉，韋德爾出任德國另類選擇黨黨主席，並以頭號候選人之姿代表巴登符騰堡邦進入國會。

經典白襯衫與西裝外套，頭髮有條不紊地紮起來，以及珍珠項鍊，韋德爾有意識塑造自己的公眾形象，即便她鮮少在公共場合露面，但在國會質詢時，以及1月初在里薩（Riesa）黨代表大會上，她氣勢逼人的中產階級形象裡都讓人印象深刻。

選前6週的週日，德國另類選擇黨在里薩舉辦黨代表大會，在沒有投票之下，鼓掌推選韋德爾為總理候選人。那天，韋德爾站在舞台上，背景是德國國旗，望向人群並張開雙臂，用簡單口號喊著，「黑色、紅色、金色，親愛的朋友，黑色、金色、紅色」，接著引領著德國另類選擇黨的成員齊聲歡呼，獲得支持。

韋德爾喊著，「打倒羞恥的風車」，呼籲關閉邊界，並與歐盟庇護系統切割，對於沒有居留權的移民應持續驅逐出境。該黨成員呼喊，「愛麗絲為德國」取代先前該黨「一切為德國」的口號。

然而，韋德爾偶而的激進論點也讓人印象深刻，2018年她在國會質詢時使用「頭巾女孩」，「受補助的持刀男人」等歧視措辭引發爭議，韋德爾則表示她是表達德國傳統社會的看法。

此外，該黨重新詮釋「再移民」（Remigration）的既定術語，被認為是右翼政黨與團體要求強制大規模驅逐有移民歷史的人的委婉說法，讓該詞彙被選為2023年德國年度惡詞。

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在私人生活上，韋德爾公開自己的性向為同性戀，她的伴侶來自斯里蘭卡，兩人共同認養兩個孩子。外界質疑這與德國另類選擇黨的黨綱有違，該黨綱領寫到，「在家庭中，母親和父親長期共同負責照顧孩子」。

這次德國提前國會選舉，總理候選人推選數量較以往多。據出口民調顯示，韋德爾獲得24%德國選民滿意度，與自民黨黨總理候選人林德納（Christian Lindner ）相當，且僅落後德國總理蕭茲（Olaf Scholz）2%，基督教民主聯盟黨主席梅爾茨（Friedrich Merz）為35%。（編輯：陳承功）1140224

德國大選結果，保守派基民/基社聯盟重回最大黨將執政。（中央社製圖）