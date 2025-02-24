德極右極左黨奪國會1/3席次 足以阻擋修憲、增軍費

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（中央社柏林24日綜合外電報導）德國極右的「德國另類選擇黨」與極左的「左派黨」共囊括新國會1/3席次，足以擋下包括鬆綁德國債務煞車在內的多項修憲案，兩黨都反對軍援烏克蘭，席次也足以否決增加軍費案。

路透社報導，債務煞車限制預算赤字不得超過國內生產毛額（GDP）的0.35%，但是國防特別經費的追加，或是新增專款的編列不計算在內。

不過德國另類選擇黨（AfD）與左派黨（Die Linke）皆反對軍援烏克蘭，藉由在下議院聯邦議院（Bundestag）囊括的席次，他們可以否決增加軍費案，如此將造成德國與北大西洋公約（NATO）盟國之間關係緊張，當中包括要求歐洲增加軍費支出的美國總統川普（Donald Trump）政府。

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贏得大選後，德國保守派領袖梅爾茨（Friedrich Merz）可望成為下任總理，他今天矢言將儘快展開行動籌組內閣，不過另類選擇黨與左派黨的席次大有斬獲，將使得他的組閣工作更加艱難。

就昨天德國大選而論，最可能的結果是梅爾茨的保守派陣營與社會民主黨（SPD）共組聯合內閣。AfD在此次選舉史無前例的躍升為國會第2大黨，SPD則屈居第3。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1140224