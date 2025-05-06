帽子歌后精神永存 鳳飛飛金曲伴走讀與歌唱大賽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北6日電）延續國民天后鳳飛飛的文化精神，桃園市政府與鳳飛飛慈善基金會等推出音樂講唱會、街區走讀、主題特展與歌唱競賽等，在「帽子歌后」的歌聲中重溫當時台灣社會的脈絡與溫度。

台灣樂壇永恆的「帽子歌后」鳳飛飛，一生於海內外發行逾百張專輯，是華語音樂的經典象徵。為傳承這份動人的文化力量以及她在流行音樂領域的深遠影響，桃園市政府民國111年於大溪設立「鳳飛飛故事館」，積極推動文化保存與再生。

今年桃園市政府、財團法人大嵙崁文教基金會及鳳飛飛慈善基金會攜手合作，設計鳳飛飛金曲推廣系列及歌唱競賽活動，並以金曲結合人文地景的走讀活動，將鳳飛飛的生命故事深植於大溪街區文化脈絡中。

「盤過思念的山」系列活動以1970至2000年代鳳飛飛的經典金曲為核心，推出4大主題「金曲講唱會」、「金曲走讀」、「金曲特展」、「鳳飛飛金曲歌唱競賽」。

「金曲講唱會」邀請金曲歌手朱海君、許富凱及灣聲樂團，分別以國語、台語及古典樂重新詮釋鳳飛飛經典作品，將於5月24日、6月7日與6月14日，在大溪文化會館演藝廳舉行。

透過 Google News 追蹤中央社

「金曲走讀」以12首鳳飛飛名曲為主軸，以鳳飛飛在大溪的視角體驗，帶領民眾走訪她心中最美的故鄉風景；「金曲特展」則以「故事角」布景方式，在呈現鳳飛飛演藝生涯的同時，再現當時的社會氛圍，主題包含「風飛飛雲飛飛」、「追隨彩虹」、「我是一片雲」、「想要彈同調」、「追夢人」等經典曲目。

此外，今年將特別舉辦「鳳飛飛金曲歌唱競賽」，6月起受理報名，設置兒少組、社會組及樂齡組，指定20首鳳飛飛經典金曲為比賽曲目，決賽預計於8月鳳飛飛冥誕期間辦理，競賽總獎金新台幣20萬元。（編輯：張雅淨）1140506