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中國研究船出現菲律賓北部海域 疑為部署潛艦做準備

2025/5/6 17:22（5/6 17:42 更新）
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（中央社記者林行健馬尼拉6日專電）中國研究船「探索3號」最近出現在菲律賓北部水域。菲律賓海岸防衛隊懷疑中方可能在繪製海床地圖，為部署潛艦做準備。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）今天在社群平台X轉貼文章，文章中質疑中方為何在菲律賓的專屬經濟海域進行深海研究，是為繪製海床地圖以作部署潛艦之用，還是意欲探測可開採的資源。

塔瑞耶拉在另一則推文中說，「探索3號」不回應菲方的驅離廣播，且回收了「深海勇士號」深海潛水器。

他寫道，「深海勇士號」是專為深海探測和科學研究設計，可潛至水下4500公尺。

此外，中方也出動一艘剛性充氣船（RHIB）去回收一個黃色不明設備，推測此設備與海洋研究有關。

菲律賓海岸防衛隊1日在呂宋島北伊羅科斯省（Ilocos Norte）離岸約92海里處，發現「探索3號」，立即派船和飛機前往監看及驅離；菲方拍到「深海勇士號」航向「探索3號」，並被撈起。

塔瑞耶拉今天在記者會上，指責中方科研船在未獲菲律賓授權下，進入菲律賓專屬經濟區內活動，並稱此舉令人擔憂，因為海床地圖可用於部署潛艦。

他表示，今天上午10時左右，「探索3號」已離開菲律賓專屬經濟海域，位於北伊羅科斯省約250海里之外。

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台灣、中國、菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、汶萊分別主張擁有南海的全部或部分主權，其中以中國與菲律賓的對抗最為激烈。

中國以「十段線」為依據，索討幾乎整片南海主權，菲律賓則援引「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），主張可獨享200海里專屬經濟區資源，雙方主張的海域有所重疊，爭端不斷。（編輯：陳妍君）1140506

塔瑞耶拉
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