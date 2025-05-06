台北城市路跑賽9/14開跑 田中千繪任宣傳大使

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（中央社記者陳容琛台北6日電）台北城市路跑賽將於9月14日在總統府前開跑，邀請日本女星田中千繪擔任宣傳大使，她笑說去年還是投身賽事的跑者，沒想到這次以特別身分參加。

以電影「海角七號」走紅的田中千繪，旅居台灣多年，這次受邀擔任台北城市路跑賽宣傳大使，今天出席記者會。

她接受媒體聯訪時打趣說，感覺就像夢一樣，並透露小時候其實不喜歡運動，但接觸到跑步後，改變整個生活習慣，「去年我還是跑者跑了12公里，今年以特別身分參加，很不可思議。」

田中千繪指出，平常都是一個人跑步，難免感到孤單，但自從投身路跑賽事的領域後，與一群熱愛跑步的人攜手前進，發覺平常無法感受到的熱情，因此希望大家透過路跑賽愛上跑步運動，「父母也受到我的影響，開始有了運動習慣，尤其媽媽再過幾年就要80歲，我們有約定一起到夏威夷跑馬拉松。」

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今年是Panasonic連續5年冠名贊助台北城市路跑賽，賽事分為3公里和12.5公里組，今天起開放報名至7月17日截止。

活動也邀請2012倫敦奧運的前日本名將吉川美香，在賽前舉行1場5公里的Shakeout Run及分享會，讓跑者近距離與頂尖田徑好手交流；而屆時台北城市路跑賽，吉川美香也將下場參加12.5公里的賽事。（編輯：吳素柔）1140506