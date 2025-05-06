宇多田光新曲提及「夫婦不同姓」制度 引發熱議

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（中央社記者戴雅真東京6日專電）日本知名歌手宇多田光最新發行歌曲，因為歌詞中提及政治議題「夫妻不同姓」（夫婦別姓）成為討論焦點。有網友揚言抵制，但也有很多人認為歌手有權在作品中融入自己的想法。

宇多田光2日發行新曲Mine or Yours在歌詞中提到，「這個國家要到令和幾年才會成允許夫婦別姓呢？」，被認為是質疑日本目前夫妻必須同姓氏的制度，引發熱議。

社群媒體對此反應不一，有網友讚賞宇多田光勇於在作品中對社會議題表達看法，稱「感謝她替我們發聲」，但也有人批評，認為藝術作品不應該涉及政治議題，質疑長年在海外生活的宇多田光是否真的了解日本社會，稱「她是嘗試要帶風向嗎？」。

然而，有不少女性政治人物對此持正面看法。日本Sponichi Annex報導，社民黨黨魁福島瑞穗在社群媒體X發文說，「夫婦別姓出現在宇多田光的新歌中，真令人高興。究竟要讓我們等多久！現在已經是2025年了。讓我們在這次國會（會期）實現這個目標吧！一定會實現的！」。

影片來源：THE FIRST TAKE

立憲民主黨負責推動「夫婦別姓」修法的參議員辻元清美轉發宇多田光歌詞的推文，稱「宇多田光幹得好啊」。共產黨參議員吉良佳子也發文說，「真的有很多人都在期待夫婦別姓能夠實現」。

日本民法規定夫妻結婚後必須使用同樣的姓氏，實際上多是女性冠夫姓，也是全球唯一規定結婚的夫婦必須統一姓氏的國家。有學者研究，這種同姓氏規定讓姓氏的種類減少，也讓部分稀有姓氏面臨滅絕危機。

東北大學高齡經濟社會研究中心教授吉田浩調查，2023年日本國內姓「佐藤」的民眾最多，占全體的1.5%。他也驗證了如果夫婦必須同姓氏的制度持續下去，大約500年後，日本人的姓氏可能只剩佐藤。

基於個人身份認同與性別平等考量，立憲民主黨4月30日向眾議院提交民法修正案，希望導入「選擇性夫婦別姓制度」，讓夫妻在結婚時選擇是否保留各自的原姓氏，使得「夫婦別姓」再次成為社會熱門話題。

現年42歲的宇多田光1998年在日本正式出道，1999年3月10日發行的首張專輯First Love由她親自創作所有歌曲，最終在日本國內銷售量達到767萬張，成為日本史上最暢銷專輯，被傳唱至今。她在2023年慶祝出道25週年，並於2024年在日本舉辦睽違6年的巡迴演唱會。

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私生活方面，宇多田光經歷兩段婚姻，2002年19歲時與電影導演紀里谷和明結婚，2007年離婚。2014年，她與小8歲的義大利酒保再婚，並於2015年生下長子，隨後於2018年傳出離婚，目前定居英國倫敦，獨自撫養9歲兒子。

2021年，宇多田光在Instagram直播中公開表示自己是「非二元性別者」（non-binary），也就是不想被傳統的男女性別定義，認為自己不屬於男性，也不屬於女性。（編輯：高照芬）1140506