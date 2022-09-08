李秉穎：國內目前主要為本土疫情 入境檢疫3+4可解除[影]

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）台大醫師李秉穎今天說，他認為可以解除入境檢疫3+4了，因為現在主要是本土疫情而非境外移入，可以不必那麼嚴格，但因出現BA.5疫情，「高層可能有些顧慮」，要再觀望一下。

隨邊境政策逐漸開放，各界關注入境檢疫3+4何時再放寬。台大兒童醫院小兒部主治醫師、中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今天接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，他認為可以放寬，但現在來了一波Omicron BA.5疫情，「高層可能會有點顧慮」，要再觀望一下。

李秉穎認為，全世界現在流行BA.5為主，所以不必太擔心，且目前主要是本土疫情，而非境外移入，個人看法是入境檢疫可以不必那麼嚴格。

影片來源：寶島聯播網

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再升溫，昨天新增4萬1021例本土個案。李秉穎表示，細看重症和死亡數沒有增加，代表逐漸感冒化、輕症化；BA.5會造成突破性感染，但主要增加輕症感染人數，死亡率不會大幅上升，因為免疫系統對於預防重症還是有相當保護力。

莫德納「原型株及BA.1」次世代雙價疫苗首批預計9月下旬到貨開打，外界質疑指揮中心沒直接採購鎖定BA.5的莫德納次世代雙價疫苗，李秉穎說，現在還買不到BA.5雙價疫苗，市場上可以馬上獲得的就是BA.1雙價疫苗，世界各國都一樣。

李秉穎強調，COVID-19病毒每3到6個月就會出現新的主要變異病毒株，永遠在跟變異株賽跑，世界衛生組織（WHO）也建議不要等新疫苗，所以不要因為等BA.5雙價疫苗就放棄BA.1雙價疫苗，說不定等到了又出現更新的變異株。

次世代雙價疫苗將提供作為追加劑接種使用，目前第2次（第4劑）追加劑接種率僅9.7%。李秉穎表示，他認為是因為民眾越來越把COVID-19看成感冒化。

李秉穎表示，他本就預期COVID-19會慢慢感冒化，再怎麼突變及突破性感染，只要重症、死亡率持平，說不定以後次世代疫苗打個2次就不必再打，靠T細胞反應即可應付，一旦對生命不會造成很大威脅時，就不需要一天到晚打COVID-19疫苗。

李秉穎也解釋，有人認為打太多劑會造成免疫疲乏，但免疫系統很厲害，不會隨便疲乏，而是達到頂點、飽和後就不會再上升，否則可能對身體有害，造成能量浪費。（編輯：陳仁華）1110908