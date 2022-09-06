更多編輯台推薦新聞：
熱穹頂籠罩美西 加州北部高溫43度
國際

熱穹頂籠罩美西 加州北部高溫43度

汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛
國際

汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛

從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局
國際

從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局

軒嵐諾創多項紀錄 鄭明典：2022首個最強等級颱風
生活

軒嵐諾創多項紀錄 鄭明典：2022首個最強等級颱風

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展8/300
首頁 / 生活

指揮中心：逛夜市建議定點飲食 長時間沒戴口罩增染疫風險

2022/9/6 15:31（9/6 15:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央流行疫情指揮中心6日表示，逛夜市目前沒有限制不能邊走邊吃，但仍建議定點吃完。圖為民眾前往台北饒河街夜市逛街。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心6日表示，逛夜市目前沒有限制不能邊走邊吃，但仍建議定點吃完。圖為民眾前往台北饒河街夜市逛街。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北6日電）中秋連假將至，不少民眾安排出遊。指揮中心今天表示，逛夜市目前沒有限制不能邊走邊吃，但仍建議定點吃完，不要連續、長時間沒有配戴口罩，恐增加染疫風險。

中秋節連續假期為9月9日至11日，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，經濟部7月29日修訂傳統市場及夜市防疫管理措施建議指引，已將不能邊走邊吃的規定拿掉，除非地方政府或市場管理單位另有規定，否則沒有限制邊走邊吃。

不過，羅一鈞呼籲，因為夜市人潮擁擠，原則上仍建議定點把東西吃完，不要連續長時間的邊走邊吃，呈現口罩一直取下狀況，會增加感染風險。

此外，指揮中心公布9月12日起，將恢復對美加紐澳、歐洲與邦交國的入境免簽證待遇，但有觀光業者認為入境檢疫3+4若沒有放寬，外國旅客不會因為免簽就增加來台遊玩意願。

指揮中心發言人莊人祥解釋，之所以試辦開放前述國家免簽，是因為這些國家也給予台灣免簽。確實3+4會造成一些疑慮，之後也會陸續開放其他國家免簽。

至於何時由3+4進一步放寬為0+7，莊人祥說，中間還要經過很多關卡解鎖，包括機場唾液篩檢要調整、從機場到檢疫處所的運輸問題等都要解決，同時也要看整體疫情，如果達到高峰有明顯下降，後續就會有比較顯著的邊境開放策略。

莊人祥說，就目前疫情狀況來看，相較前一週的增加幅度沒有那麼大，是否快要到高峰仍要持續觀察；預估這波BA.5疫情到年底可能會造成約200萬人感染，其中約95%到99%應該會是未曾感染者，呼籲民眾快點去打疫苗。（編輯：陳政偉）1110906

延伸閱讀
首例本土BA.4重複感染 北部男子確診近2個月再染疫莊人祥：9/6至9/7單日確診可能破4萬例莫德納次世代疫苗開放2對象追加接種 須隔3個月美加紐澳歐洲與邦交國9/12起恢復免簽入境
莊人祥
莫德納次世代疫苗供第5劑接種 2階段對象間隔3個月可施打高雄現本土登革熱 6旬男2度就醫才確診
羅一鈞
重症染疫童8成6沒打疫苗 羅一鈞籲盡快接種抗病毒藥投藥7月中以來新高 暫不重啟社區篩檢站
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
莫德納次世代疫苗接種 分2階段開放施打