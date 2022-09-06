指揮中心：逛夜市建議定點飲食 長時間沒戴口罩增染疫風險

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北6日電）中秋連假將至，不少民眾安排出遊。指揮中心今天表示，逛夜市目前沒有限制不能邊走邊吃，但仍建議定點吃完，不要連續、長時間沒有配戴口罩，恐增加染疫風險。

中秋節連續假期為9月9日至11日，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，經濟部7月29日修訂傳統市場及夜市防疫管理措施建議指引，已將不能邊走邊吃的規定拿掉，除非地方政府或市場管理單位另有規定，否則沒有限制邊走邊吃。

不過，羅一鈞呼籲，因為夜市人潮擁擠，原則上仍建議定點把東西吃完，不要連續長時間的邊走邊吃，呈現口罩一直取下狀況，會增加感染風險。

此外，指揮中心公布9月12日起，將恢復對美加紐澳、歐洲與邦交國的入境免簽證待遇，但有觀光業者認為入境檢疫3+4若沒有放寬，外國旅客不會因為免簽就增加來台遊玩意願。

指揮中心發言人莊人祥解釋，之所以試辦開放前述國家免簽，是因為這些國家也給予台灣免簽。確實3+4會造成一些疑慮，之後也會陸續開放其他國家免簽。

至於何時由3+4進一步放寬為0+7，莊人祥說，中間還要經過很多關卡解鎖，包括機場唾液篩檢要調整、從機場到檢疫處所的運輸問題等都要解決，同時也要看整體疫情，如果達到高峰有明顯下降，後續就會有比較顯著的邊境開放策略。

莊人祥說，就目前疫情狀況來看，相較前一週的增加幅度沒有那麼大，是否快要到高峰仍要持續觀察；預估這波BA.5疫情到年底可能會造成約200萬人感染，其中約95%到99%應該會是未曾感染者，呼籲民眾快點去打疫苗。（編輯：陳政偉）1110906