莫德納次世代疫苗開放2對象追加接種 須隔3個月

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（中央社記者陳婕翎台北5日電）衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議今天開會決定，莫德納次世代疫苗將作為追加劑，優先提供2類對象使用，須與前一劑COVID-19疫苗間隔3個月才可施打。

衛生福利部食品藥物管理署2日舉行專家會議，核准莫德納COVID-19（2019冠狀病毒疾病）次世代疫苗緊急使用授權（EUA），適用於18歲以上追加接種，間隔至少3個月。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今天下午4時舉行專家會議，討論施打對象。

ACIP召集人、台大醫院小兒感染科主治醫師李秉穎會後接受媒體聯訪時表示，莫德納含BA.1病毒株的次世代雙價疫苗僅作為追加劑施打，優先接種對象第一類為脆弱族群，包含65歲以上長者及18歲以上免疫不全等高風險者；第二類是易接觸病毒者，包含醫護及港埠人員等。

李秉穎說，次世代疫苗無法一下子就開放全民使用，未來可施打對象接種間隔期為3個月以上，符合身分資格及接種時程者就可以施打；預計9月底將有200萬劑莫德納次世代雙價疫苗抵台。

屆時如果病毒原型株的第一代單價疫苗出現過剩問題，是否可規劃開放50歲以下民眾自費施打第4劑，李秉穎表示，專家在會議中仍不建議國內開放年輕族群施打第4劑，主要是考量全世界各國都沒有建議年輕人以原型株疫苗作為第二次追加劑。（編輯：陳清芳）1110905