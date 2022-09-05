9/5本土2萬3931例 增31死、中重症101人[影]

（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北5日電）今天新增2.3萬例COVID-19本土個案，比昨天3萬餘例少，與假日效應有關，但較上週同期增加18.7%；一名40多歲女性，快篩陽性未視訊確診，病發2天家中昏迷病逝。



國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩下午在疫情記者會中說明，新增2萬3931例本土個案，國內確診個案連續3週增加，與預測一致，意味因為BA.5變異株影響，疫情進入新一波流行；另外，境外移入增172例。



確診個案新增中重症101例（中症68例、重症33例），其中31人死亡。新增的31例本土病例死亡個案，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，新增較年輕死亡個案，為40多歲女性，有慢性腸炎，曾接種3劑疫苗。



羅一鈞表示，個案8月28日在家中使用居家快篩為陽性，但未進行視訊診療確診，8月29日被家人發現在家中意識改變、昏迷不醒，緊急送醫，當天因病況惡化，於醫院過世，死因為COVID-19合併呼吸衰竭。



另外，新增一名兒童重症個案，為「孩童多發性系統發炎症候群」（MIS-C）確定病例，這名1歲男童無慢性病、沒接種疫苗，7月13日確診，8月27日起出現發燒、腹瀉。



羅一鈞說明，男童家長在8月30日帶著男童就醫，經檢查有肝指數、發炎指數及血栓指數升高現象，診斷為MIS-C，8月31日安排住院，心臟超音波顯示冠狀動脈擴大，給予低劑量阿斯匹靈等藥物治療，症狀好轉，9月2日出院。



國內12歲以下兒童重症累計201例，29例腦炎、22例肺炎、3例敗血症、10例哮吼、126例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及7例到院前死亡；上述個案已有29人死亡，10例腦炎、6例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及7例到院前死亡。



根據指揮中心統計，今年1月至9月4日，本土輕症、無症狀個案累計537萬4931例、占99.55%，中症累計1萬3742例、占0.25%，重症累計1萬746例、占0.20%，其中死亡累計9240人。（編輯：管中維）1110905

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）