BA.5疫情升溫 指揮中心籲鼻子喉嚨有症狀者快篩

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北1日電）本土Omicron BA.5疫情升溫，指揮中心今天提醒，當出現喉嚨痛、流鼻水、鼻塞、咳嗽等症狀，建議快篩檢測，也許不會立刻轉陽性，隔1天或半天後可再篩1次確認是否陰轉陽。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中表示，根據英國從年初開始追蹤BA.1、BA.2、BA.5所做症狀分析，都以喉嚨痛、流鼻水、鼻塞、咳嗽、發燒等為主。

羅一鈞說，小朋友發燒比較明顯，成人則主要是鼻子和喉嚨症狀，但因跟感冒症狀類似，若出現這些症狀，建議可以拿快篩檢測，頭一天不見得那麼快轉陽性，若症狀持續但第1次快篩陰性，可以隔1天或半天再做1次，確認是否陰轉陽。

指揮中心發言人莊人祥補充說明，目前鼓勵民眾儲備快篩，今天起包括快篩實名制第5輪開賣、65歲以上及0至6歲幼兒可以免費領取5劑，呼籲民眾多多利用，提早篩檢、提早隔離和用藥。

有外電指稱夜間盜汗是BA.5常見症狀。羅一鈞解釋，這並非國際研究，而是有愛爾蘭免疫學家接受當地廣播節目採訪時提及，觀察到有夜間盜汗現象，而非根據研究結果得出的主要表現症狀。

羅一鈞表示，不論是Alpha、Delta到現在的Omicron變異株，COVID-19的病程中，夜間盜汗都不是主要症狀，若民眾對於夜間盜汗有疑慮，可就醫確認是否其他病徵的表現。

有關今天新增死亡個案2例皆為20多歲女性，都沒有慢性病且已接種3劑疫苗卻仍死亡。羅一鈞表示，一位是住院中意外發現腦下垂體中風，和COVID-19屬於兩個獨立事件；另一個案則可能和免疫風暴反應有關。

至於是否會再有其他變異株，羅一鈞表示，Omicron也是去年11月底才突然出現，依目前趨勢來看，病毒變異仍在進行中，「希望沒有，但不能過於樂觀」，會持續加強境外移入個案的病毒序列偵測。（編輯：陳政偉）1110901