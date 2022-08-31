9月防疫新制 65歲以上免費領5劑快篩、入境可自行駕車回家

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北31日電）9月1日起多項防疫新制上路，包括入境可自行駕車回家、居檢後4天返家放寬1人1室、住院和陪探病者可採用家用快篩、快篩實名制第5輪開賣、65歲以上可以免費領取5劑等。

●入境旅客可自行駕車回家

自駕車輛應停放於機場指定停車場或區域，不得以租車方式進行。旅客應依機場標示入境專用動線至停車場取車，需全程戴口罩，繳費前後注意手部清潔消毒。前往檢疫處所路程中，勿至其他處逗留，勿接觸其他民眾應儘速至檢疫處所。

各機場已指定自駕車輛所應停放地點，並設置入境旅客專用動線，沿途增設宣導告示引導旅客至停車場取車，其中：桃園機場第一航廈為2號停車場、第二航廈為4號停車場，松山機場為第1、2號戶外停車場，小港機場為國際航廈前停車場（C、D區），台中機場為地下1樓停車場（自駕停車區）。

●居檢自主防疫期間返家可「1人1室」

自9月1日起，入境檢疫措施維持3+4，3天居家檢疫及4天自主防疫，後4天自主防疫檢疫處所調整為「1人1室」，無須向地方政府申請自主防疫期間地點異動作業。

3天居家檢疫，維持「符合1人1戶條件之自宅或親友住所」或「防疫旅宿」；4天自主防疫，得以符合1人1室條件自宅或親友住所進行自主防疫，1人1室以單獨房間含獨立衛浴設備為原則，但不可入住一般旅宿。

（指揮中心提供）

●快篩實名制第5輪9月1日起開賣

實施第5輪家用抗原快篩試劑實名制，維持至多可購買2份（10劑），並可分成1次或2次購買（可代購），售價維持每份（5劑）新台幣500元，如有需求的民眾，可持健保卡至販售實名制家用抗原快篩試劑的4539家健保特約藥局與79個偏鄉衛生所購買。

●65歲以上長者免費領取5劑家用快篩

9月1日起，家中長輩只要是1957年（含）以前出生、年滿65歲以上，只要持健保卡，都可以免費到全國4600多家快篩實名制據點領取，包括藥局及衛生所等；預計發出2000萬劑、約400萬長者受惠。

●住院、陪探病可家用快篩採檢

自9月1日起，住院、陪探病可家用快篩採檢。緊急住院者，在入住病房當天需進行公費核酸檢驗或抗原快篩（含家用快篩）；非緊急住院病人，應在入院當天進行公費家用快篩，或於入院前2天內公費核酸檢驗或抗原快篩。前述篩檢方式擇一執行。

非緊急住院病人陪病者，於入院陪病當天進行家用快篩或於入院陪病前2天內，進行核酸檢驗或抗原快篩；緊急入院病人的陪病者，於入院陪病當天進行核酸檢驗或抗原快篩（含家用快篩）；急診留觀達24小時（含）以上病人的陪病者，得執行1次核酸檢驗或抗原快篩 （含家用快篩）。（編輯：張芷瑄）1110831