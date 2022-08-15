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入境檢疫9/1起鬆綁 後4天自主防疫可返家1人1室

2022/8/15 14:17（8/15 14:33 更新）
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中央流行疫情指揮中心公布，自9月1日起，入境檢疫措施維持3+4，後4天自主防疫的檢疫處所調整為「1人1室」。（指揮中心提供）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北15日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，自9月1日起，入境檢疫措施維持3+4，後4天自主防疫的檢疫處所調整為「1人1室」，無須向地方政府申請自主防疫期間地點異動作業。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，為持續促進社會經濟發展及兼顧民眾生活需求，經綜合評估入境檢疫措施實施情形、國內疫情、防疫與醫療量能，自今年9月1日起，入境檢疫措施維持3天居家檢疫及4天自主防疫，後4天自主防疫檢疫處所調整為「1人1室」。

針對「3+4」檢疫天數及處所規定，3天居家檢疫，維持「符合1人1戶條件之自宅或親友住所」或「防疫旅宿」；4天自主防疫，得以符合1人1室條件自宅或親友住所進行自主防疫，1人1室以單獨房間含獨立衛浴設備為原則，但不可入住一般旅宿。

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）

王必勝提醒，由3天居家檢疫處所返回符合1人1室之處所進行自主防疫，無須向地方政府申請自主防疫期間地點異動作業。入境旅客之檢測措施、居家檢疫及自主防疫期間應遵守防疫規定均維持不變，違反相關規定者，依傳染病防治法第58條、第69條，處新台幣1萬元以上15萬元以下罰鍰。

針對檢測措施，入境時（第0天），於機場/港口配合採集深喉唾液檢體，進行PCR檢測；另外，入境時由國際港埠人員提供2歲以上旅客2劑家用抗原快篩試劑，提供檢疫期間有症狀時及自主防疫期間首次外出時使用。

自主防疫期間應遵守防疫規定，包含非必要不可外出，需有2日內家用抗原快篩陰性檢驗結果，才可外出工作及採買生活必需品，外出全程佩戴口罩及保持社交距離，商務履約得上班、參訪、演講、開會。但仍應全程佩戴口罩及保持社交距離。

自主防疫期間上班須全程佩戴口罩，維持社交距離，有飲食需求時可暫免佩戴口罩，並於用畢立即佩戴口罩，避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸，商務履約得於餐廳獨立空間內獨自或與特定對象共餐，但應有隔板或維持社交距離，非急迫性需求醫療或檢查應延後。（編輯：陳政偉）1110815

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