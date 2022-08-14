輝瑞嬰幼兒疫苗估8月底抵台 趕開學前到貨

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（中央社記者陳婕翎台北14日電）指揮中心發言人莊人祥今天表示，國內COVID-19疫情上週微升9%，但整體走向仍呈現持平趨勢，6個月至4歲輝瑞嬰幼兒疫苗持續安排運送航班，預估8月底抵台，希望趕開學前到貨。

國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起，主要為Omicron BA.5病毒變異株造成，國內也有零星社區案例。中央流行疫情指揮中心預估本土疫情低點數週後，BA.5本土疫情最快1至2週後上升，疫情高峰確實可能發生在9月底、10月初。

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據上週病毒基因定序結果，BA.5本土個案占比約5%，北部恐達10%，預期未來幾週將持續上升。莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，上週疫情約略上升9%，以整體趨勢而言，沒有明顯上升，算持平狀態，預測本週疫情持平或微升機率較高，持平後會稍微攀升，可能維持幾週。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家8日針對滿6個月至4歲輝瑞嬰幼兒疫苗提供接種建議，完整施打3劑需12週。莊人祥表示，仍在安排運送疫苗航班，8月底到貨可能性高，希望儘量趕在開學前，所幸現階段測試品已抵台，可以減少7天檢驗封緘時間，加速開打時程。（編輯：張雅淨）1110814