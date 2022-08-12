兒童重症5歲以下占6成 指揮中心籲速打疫苗

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北12日電）指揮中心分析，今年截至8月11日，累計108名兒童COVID-19重症病例，最晚打疫苗的0歲至5歲嬰幼兒愈來愈多，目前占2/3，呼籲家長儘速帶孩子接種疫苗，降低重症風險。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫持穩，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，今年1月至8月11日，國內累計478萬7319名確診者，其中2萬2118人中重症、約占0.46%，這當中又有8520人死亡，致死率已維持很多週都沒有增減，兒童致死率則約10萬分之4。

進一步分析108名兒童重症年齡層與分布，0歲至5歲嬰幼兒族群占2/3，6歲至12歲占1/3。羅一鈞說，5歲以下嬰幼兒族群最近才剛開始接種疫苗，比6歲至12歲晚一些，最近也觀察到重症族群逐漸往0歲至5歲移動，趨勢愈來愈明顯，呼籲趁著疫情穩定時帶孩子打疫苗。

指揮中心昨天分析，BA.5本土疫情應不會像日本一樣嚴重，有醫師認為這想法太樂觀。指揮中心指揮官王必勝表示，觀察這波BA.5疫情，各國規模大多是上一波疫情的50%，唯獨日本疫情規模是上一波的2.5倍，但他強調指揮中心戰戰兢兢，從不過於樂觀。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨天莫德納嬰幼兒疫苗共接種2517人次，累計12萬1108人次、涵蓋率約15.3%；國內累計接種6000萬5237劑，第1劑涵蓋率92.1%、第2劑86.1%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率71.6%、第2次追加劑接種率8.1%。

據統計，昨天共開2611人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共2231人份、默沙東「莫納皮拉韋」380人份，今年以來累計開立約46萬8746人，包括共38萬3316人份倍拉維及8萬5430人份莫納皮拉韋。

醫療資源方面，全台專責、負壓病房共8399床、空床5721床、空床率68.1%，其中台北區57%、北區63.5%、中區76.3%、南區63%、高屏區71.5%、東區89.1%；53家集中檢疫所共7851床、空床數4534床、空床率57.8%；28家地方加強型防疫旅館1606床、空床數663床、空床41.3%。（編輯：張芷瑄）1110812

（指揮中心提供）

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