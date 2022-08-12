增第5起BA.5家庭群聚 10多歲女童與弟弟染疫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤、張茗喧台北12日電）指揮中心日前公布新增9例BA.5本土個案，至昨天仍有2名接觸者基因定序結果未出爐。指揮中心今天公布，其中1人為BA.5，國內新增第5起Omicron BA.5家庭群聚。

中央流行疫情指揮中心8日公布9例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，其中4人共衍生出2起北部地區家庭群聚。大多都是先發現家中年輕男性確診，定序出BA.5株，進一步追蹤同住家人，才發現家中較年長女性成員確診，同樣定序出BA.5株，當時共匡列20名接觸者採檢。

有關本土BA.5個案剩餘2名接觸者定序結果，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，其中北部10多歲女童的3名家人，先前提過都曾確診，經採檢有2名家人呈陽性，女童父親因Ct值太高無法定序，女童的弟弟檢驗出BA.5，確認為北部第3起BA.5家庭群聚，也是全國第5起BA.5家庭群聚。

至於北部20多歲女性，羅一鈞表示，其室友採檢PCR為陽性，經過基因定序確認為BA.2，因此排除同住者互相傳染的可能性。

羅一鈞提醒，目前國內仍以BA.2為主流病毒株，雖然BA.5入侵社區，但是不會出現交叉感染等問題，社區防火牆仍然在，如果未曾染疫過的人，遇到BA.5容易感染，提醒民眾自己要多注意，仍要落實保護措施，避免受到下一波疫情侵襲。（編輯：管中維）1110812