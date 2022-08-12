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快篩實名制第4輪8/15開賣 每人可買2份共10劑

2022/8/12 14:46（8/12 14:49 更新）
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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧台北12日電）第4輪家用快篩實名制15日起開賣，每份5劑共新台幣500元，每身分證字號可買2份共10劑，同時免費提供0歲至6孩童第3輪家用快篩，持健保卡購買或領取。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，今天新增2萬1761例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例。

BA.5本土疫情最快8月中下旬升溫，為方便民眾提前準備快篩試劑，指揮中心今天宣布，第4輪家用快篩實名制15日起實施，每份5劑共500元，每身分證字號可購買2份、共10劑快篩，並可分為1次或2次購買，將於全國4555家健保特約藥局及79處偏鄉衛生所開賣。

此外，15日起免費提供0歲至6孩童第3輪家用快篩試劑，凡是2015年9月2日以後出生的兒童，都可由家人持健保卡至各實名制銷售的藥局或衛生所領取5劑免費快篩。

指揮中心提醒，自6月13日起，已取消單雙號的購買限制，民眾可自行依需求選擇購買，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。（編輯：管中維）1110812

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