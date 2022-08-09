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社區篩檢站8/11起全面退場 經醫師研判仍可PCR

2022/8/9 15:06（8/9 15:45 更新）
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圖為北市聯醫和平院區PCR社區篩檢站併入防疫門診服務，7月4日現場未見採檢者排隊。（中央社檔案照片）
圖為北市聯醫和平院區PCR社區篩檢站併入防疫門診服務，7月4日現場未見採檢者排隊。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北9日電）衛福部國民健康署發函通知各縣市政府，社區篩檢站補助到明天止，社區篩檢站將全面退場，指揮中心發言人莊人祥今天表示，未來疑似個案經醫師研判仍可進行PCR檢驗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平緩，且快篩陽性經醫師確認即視同確診，民眾PCR需求及醫院外的社區篩檢站使用率都下降，國健署與醫界協調後決定PCR檢測回歸醫療機構處理，以兼顧防疫與醫療量能。

莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，考量社區篩檢站耗費大量醫護人力，許多縣市反映已無設置需求，經討論社區篩檢站將1個月內陸續退場。

莊人祥說，全國約有114個社區篩檢站，社區篩檢站退場後，如地方政府評估仍有設置需求，可提出設立申請，篩檢作業回歸醫療院所，但經醫師評估，認為疑似個案有必要檢驗，仍可進行PCR採檢。

指揮中心重申，社區篩檢站退場，不代表未來民眾進行PCR檢驗只能自費檢驗，醫療應變組副組長羅一鈞說，未來機場入境採檢、疫調匡列接觸者依然是採取公費PCR，其他還包含經醫師評估有採檢必要者，同樣是公費給付。

若民眾為無症狀者或有出國需求PCR採檢，不屬於醫療常規需要，就沒有公費給付。羅一鈞說，現階段自費PCR採檢金額，非急件一般常規PCR檢驗，花費約為新台幣3000至4000元，平均為3500元，若醫療院所有提供池化檢驗，自費則需1500元。

社區篩檢站全面退場，被外界解讀為COVID-19可能從第五類傳染病將至第四類，莊人祥強調，社區篩檢站退場與降級無關，主要是現階段PCR採檢需求大減，但設置社區篩檢站過於耗費醫護人力、物力。（編輯：陳清芳）1110809

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