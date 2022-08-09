8/9本土增2萬3458例、18死 8個月大男嬰肺炎重症不治

（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北9日電）COVID-19本土單日新增個案維持1至2萬多例，今天公布死亡18人，是5月12日以來最低，相隔89天；有1名兒童死亡，為8個月大男嬰，肺炎重症，還感染綠膿桿菌，搶救不治。



國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午於疫情記者會中說明，新增2萬3458例本土個案，相較上週同期上升0.7%，雖然病例數略高，但分析本週日到週二數據，與上週同期相比疫情走向仍持平，預估本週確診數與上週持平可能性高。



另外，確診個案新增中重症34例（中症21例、重症13例），是5月3日以來最低，其中18人死亡，是5月12日以來最低，相隔89天，今天中重症及死亡數雙創新低；另外，境外移入增211例。



今天新增18例本土病例死亡個案，年齡介於10歲以下至90多歲以上，皆屬重度感染個案、17例具慢性病史、11例未接種3劑疫苗。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，最小的死亡個案，是一名8個月大男嬰。



羅一鈞說，這名8個月大男嬰無慢性病，7月6日發燒，7日出現呼吸急促症狀至急診，X光顯示為肺炎、採檢陽性確診，診斷為肺炎合併敗血症收住到加護病房，給予瑞德西韋、抗生素等藥物治療，同時插管使用呼吸器。



個案住院血液培養發現感染多重抗藥性的綠膿桿菌，住院期間出現大量胸水及氣胸，使用葉克膜治療，但病況持續惡化，7月31日過世，死因為綠膿桿菌血症及肺炎，合併急性呼吸窘迫、氣胸及COVID-19感染，雙重感染導致孩童死亡。



羅一鈞表示，綠膿桿菌是一種幼兒及新生兒感染後，容易導致猛爆性重症的細菌，普遍存在泥土、飲水等環境中，目前不清楚個案如何感染綠膿桿菌，這也是國內首次在COVID-19孩童重症、死亡個案發現綠膿桿菌。



今天新增1名青少年特殊重症個案，為17歲少女，曾接種2劑疫苗，有慢性精神疾病、長期服藥，7月30日出現咳嗽、喉嚨痛症狀確診，8月2日因心悸就醫使用鎮靜劑，8月3日再度因心悸至急診，服用鎮靜劑。此後出現心搏過慢、心律不整及血壓過低造成昏迷，疑似鎮靜劑過量收住加護病房。



羅一鈞說，個案8月6日已拔管，目前意識清楚、病況穩定，仍在加護病房治療中，經診斷疑似因鎮靜劑過量導致心因性休克，由於同時感染COVID-19，歸類共病。據統計，青少年重症累計12例，其中7例肺炎、2例MIS-C、2例共病、1例心肌炎，其中有4人死亡。



國內12歲以下兒童重症累計156例，26例腦炎、21例肺炎、3例敗血症、8例哮吼、88例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有26人死亡，9例腦炎、5例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。



根據指揮中心統計，今年1月至8月8日，本土輕症、無症狀個案累計469萬5817例、占99.53%，中症累計1萬2073例、占0.26%，重症累計9761例、占0.21%，其中死亡累計8420人。（編輯：張芷瑄）1110809

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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