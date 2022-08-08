桃機取消3項轉機限制 開放用餐購物、放寬停留時間
2022/8/8 14:48（8/8 14:58 更新）
指揮中心8日宣布，桃園機場即起再取消3項轉機限制。（指揮中心提供）
（中央社記者沈佩瑤、張茗喧、陳婕翎台北8日電）指揮中心今天宣布，桃園機場即起再取消3項轉機限制，包括旅客須由航空公司引導至專屬候機室、僅能停留12小時、行程須開立同一本票內等規定皆取消。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會表示，考量轉機人數增加，以及原先規定對於轉機旅客有不便之處，經風險評估後決議開放相關措施。
首先是取消轉機旅客須由航空公司引導至專屬候機室。王必勝說，轉機旅客先前都在候機室等待，方便性不足，即起可至出境區等候離境，並可購物與用餐。
同時取消轉機旅客在機場停留時間12小時內限制。王必勝說，有時國際航班時間掌握不易，因此放寬。
王必勝說，另也取消轉機旅客行程須開立同一本票內，調整為類似疫情之前的規定，意即前段航空公司確認後段航空公司有提供轉機服務（含報到及行李直掛）即可。（編輯：張雅淨）1110808
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