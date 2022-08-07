桃機放寬轉機3規定 8日起開放出境區候機用餐

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指揮中心宣布8日凌晨0時起放寬轉機旅客的3項規定，包含開放轉機旅客至出境區等候離境，並得於出境區購物與用餐等。圖為桃園機場旅客。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北7日電）指揮中心宣布8日凌晨0時起放寬轉機旅客的3項規定，包含開放轉機旅客至出境區等候離境，並得於出境區購物與用餐等。桃機公司表示，將大幅提升轉機作業效率及旅客便利性。

中央流行疫情指揮中心宣布自8月8日起，桃園機場開放轉機旅客候機期間至出境區購物及用餐，同時取消專屬候機室、轉機停留時間12小時內及行程須開立在同一本票等。

桃園機場公司今天發布新聞稿表示，將大幅提升轉機作業效率及旅客便利性，有助航空業者爭取桃園機場中轉旅客商機。

桃機公司表示，考量邊境逐漸開放為國際趨勢，桃園機場6月15日開放轉機以來，持續檢討各環節作業，精進旅客轉機服務，提升機場營運效率。

桃機公司指出，放寬轉機作業包含開放轉機旅客至出境區等候離境，並得於出境區購物與用餐，取消原有由航空公司人員引導轉機旅客至專屬候機室的規定；取消轉機旅客在機場停留時間12小時內的限制；修正轉機旅客行程須開立同一本票內的規定，前段航空公司確認後段航空公司有提供轉機服務（含報到及行李直掛）即可。

桃機公司表示，根據統計6月15日開放轉機以來，截至7月底轉機運量已達8.8萬人次，8月份更出現每日轉機超過5000人次的高峰，顯見市場需求強勁，放寬轉機規定與提升旅客便利性措施，將有助桃園機場爭取更多旅客中轉。（編輯：張雅淨）1110807