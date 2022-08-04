入境檢疫何時放寬至0+7？ 莊人祥：前提須先鬆綁2規定

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指揮中心發言人莊人祥表示，鬆綁入境檢疫天數的前提，須先鬆綁取消入境48小時內PCR報告及修改1人1戶規定。圖為松山機場入境旅客在防疫計程車櫃檯報到。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤、張茗喧台北4日電）各國邊境逐漸開放，台灣入境檢疫何時放寬至「0+7」受關注，指揮中心發言人莊人祥表示，鬆綁檢疫天數的前提，須先鬆綁取消入境48小時內PCR報告及修改1人1戶規定。

首爾市政府昨天宣布，韓國政府決定從今天至8月31日暫時開放台灣、日本及澳門旅客免簽入境，只要於出發前取得電子旅行許可制度（K-ETA）、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR陰性證明及Q Code，落地進行PCR 採檢即可免隔離，各界關注台灣邊境政策是否將與韓國互惠。

莊人祥今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會表示，韓國在年初經過一大波疫情後，近期COVID-19確診人數回升，現階段韓國每天新增病例數約9萬例，台灣單日新增個案維持2萬多例，且疫情持續下降，韓國染疫率約為每百萬人分之1722，台灣則是每百萬人分之920，代表台灣與韓國疫情不太對等。

莊人祥說，綜上所述，單以邊境防疫措施而言，不太可能與韓國互惠，未來入境檢疫天數從「3+4」天鬆綁至「0+7」天，應有配套措施，相關措施也必須持續修正。入境檢疫放寬還有不少前置作業須完成，包含取消外籍人士入境48小時內PCR規定，及居家檢疫「一人一戶」須改成「一人一室」。

莊人祥認為，這些前置作業及採檢持續完成放寬後，才會逐步鬆綁為「0+7」天，國內疫情雖穩定下降，但預期8月底還有一波疫情，持續觀察「0+7」天開放指標，包含國際新型變異株流行疫情趨勢、國內下一波疫情規模、嬰幼兒COVID-19疫苗接種率。

若未來邊境檢疫天數放寬，確診者隔離天數能否跟進減短，莊人祥說，無論國內COVID-19本土確診者或境外移入確診者，現階段皆維持「7+7」天，是否放寬還要由專家學者評估，由於大部分研究都顯示確診者發病7天後仍有傳染力，7天居家照護結束，還須額外採取7天自主檢康管理。（編輯：陳政偉）1110804