指揮中心籲高風險族群打第4劑 防下波BA.5疫情
（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北3日電）接種COVID-19疫苗是預防重症、死亡重要關鍵，指揮中心今天表示，第4劑主要針對65歲以上、長照住民、18歲以上免疫不全等族群，呼籲儘速接種，因應下一波BA.5疫情。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，全球Omicron亞變種病毒疫情升溫，首批莫德納嬰幼兒疫苗約27萬劑已派送全台各縣市提供6個月至5歲孩童接種。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，昨天5歲以下接種疫苗共2448人次、累計9萬7485人次、占該年齡層12.4%。
據指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種3萬5808人次，截至目前為止累計接種5973萬1970人次，人口涵蓋率第1劑92%、第2劑85.9%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率71.4%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約93.5%），第2次追加劑接種率7.5%。
媒體提問，第2次追加劑（第4劑）目前涵蓋率不到1成，若Omicron BA.5疫情升溫，防火牆夠高嗎？指揮中心指揮官王必勝表示，第4劑著重脆弱族群保護，尤其高齡者。
莊人祥指出，第4劑主要針對65歲以上、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者等民眾，今天所公布涵蓋率7.5%是指全年齡。
至於65歲以上涵蓋率，莊人祥表示，目前約30.3%長者接種，加上這一波約有13.3%長者感染COVID-19，整體約43%民眾具一定保護力。
莊人祥呼籲，符合資格者儘速接種，預期幾週後可能有一波Omicron BA.5疫情，根據研究，65歲以上或脆弱族群，接種第4劑可減少感染率、重症和死亡。
莊人祥提醒，不管是否接種，民眾應注意家中長輩健康，家人若有感染，必須確認長輩狀況，有症狀立刻篩檢，儘速就醫拿藥，可降低重症和死亡。（編輯：張芷瑄）1110803
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