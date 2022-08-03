更多編輯台推薦新聞：
裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性
政治

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性

反制裴洛西訪台？中國突禁止台灣食品進口 完整清單一次看
政治

反制裴洛西訪台？中國突禁止台灣食品進口 完整清單一次看

滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本
娛樂

滅火器、大象體操征戰富士搖滾 島嶼天光響徹日本

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
疫苗施打
新聞專題
疫苗施打6/150
首頁 / 生活

指揮中心籲高風險族群打第4劑 防下波BA.5疫情

2022/8/3 15:15（8/3 15:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
指揮中心3日表示，第4劑主要針對65歲以上、長照住民、18歲以上免疫不全等族群，呼籲儘速接種，因應下一波BA.5疫情。圖為亞東醫院醫護人員替民眾施打疫苗。（中央社檔案照片）
指揮中心3日表示，第4劑主要針對65歲以上、長照住民、18歲以上免疫不全等族群，呼籲儘速接種，因應下一波BA.5疫情。圖為亞東醫院醫護人員替民眾施打疫苗。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北3日電）接種COVID-19疫苗是預防重症、死亡重要關鍵，指揮中心今天表示，第4劑主要針對65歲以上、長照住民、18歲以上免疫不全等族群，呼籲儘速接種，因應下一波BA.5疫情。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，全球Omicron亞變種病毒疫情升溫，首批莫德納嬰幼兒疫苗約27萬劑已派送全台各縣市提供6個月至5歲孩童接種。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，昨天5歲以下接種疫苗共2448人次、累計9萬7485人次、占該年齡層12.4%。

據指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種3萬5808人次，截至目前為止累計接種5973萬1970人次，人口涵蓋率第1劑92%、第2劑85.9%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率71.4%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約93.5%），第2次追加劑接種率7.5%。

媒體提問，第2次追加劑（第4劑）目前涵蓋率不到1成，若Omicron BA.5疫情升溫，防火牆夠高嗎？指揮中心指揮官王必勝表示，第4劑著重脆弱族群保護，尤其高齡者。

莊人祥指出，第4劑主要針對65歲以上、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者等民眾，今天所公布涵蓋率7.5%是指全年齡。

至於65歲以上涵蓋率，莊人祥表示，目前約30.3%長者接種，加上這一波約有13.3%長者感染COVID-19，整體約43%民眾具一定保護力。

莊人祥呼籲，符合資格者儘速接種，預期幾週後可能有一波Omicron BA.5疫情，根據研究，65歲以上或脆弱族群，接種第4劑可減少感染率、重症和死亡。

莊人祥提醒，不管是否接種，民眾應注意家中長輩健康，家人若有感染，必須確認長輩狀況，有症狀立刻篩檢，儘速就醫拿藥，可降低重症和死亡。（編輯：張芷瑄）1110803

延伸閱讀
BA.5恐釀本土流行？莊人祥談疫情升溫2警訊邊境再鬆綁觀察指標 5歲以下疫苗接種率須達50%陳秀熙：台灣經歷BA.2大流行 應可度過BA.5難關
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
輝瑞嬰幼兒疫苗縮短施打間隔？專家2週內討論