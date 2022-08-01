輝瑞嬰幼兒疫苗獲EUA 將供6個月至4歲童施打

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食藥署1日宣布，專家會議決議通過輝瑞嬰幼兒疫苗EUA，可用於6個月至4歲嬰幼兒。圖為醫護人員幫小朋友打疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧台北1日電）食藥署今天宣布，7月29日召開專家會議決議通過輝瑞嬰幼兒疫苗EUA，可用於6個月至4歲嬰幼兒，每人須接種3劑；據臨床試驗資料，沒有心肌炎、心包膜炎或死亡案例，無安全疑慮。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，嬰幼兒必須持續接種疫苗提升保護力，降低重症及死亡風險。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午宣布，7月29日已召開專家會議，決議通過輝瑞嬰幼兒疫苗緊急使用授權（EUA），將可用於6個月至4歲嬰幼兒。

食藥署表示，根據輝瑞嬰幼兒疫苗第1、2、3期臨床試驗結果，試驗組所誘發的中和抗體免疫原性，不劣於青少年及成人試驗組的免疫原性結果；安全性方面，與其他年齡組別相比，沒有新增的安全性疑慮。

食藥署表示，在臨床試驗中，6個月至未滿2歲兒童接種任一劑疫苗最常見的不良反應包括躁動、食慾下降、注射部位壓痛、注射部位發紅、發燒和注射部位腫脹等；2至4歲兒童最常見的不良反應包括注射部位疼痛、疲勞、注射部位發紅、發燒和頭痛等，臨床試驗中沒有發現有心肌炎、心包膜炎或死亡案例。

食藥署指出，經整體評估其有效性及安全性，並考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議通過EUA，每人須施打3劑、每劑0.2毫升（含3微克的mRNA），前2劑施打間隔至少21天，第2劑後間隔至少8週再施打第3劑。

食藥署表示，未來將持續監控國內外接種COVID-19疫苗的安全警訊，分析評估疫苗不良事件通報資料，執行安全監視機制，保障民眾接種疫苗安全。（編輯：陳政偉）1110801