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長者打疫苗 500元衛教品送到7/31止

2022/7/25 15:54（7/25 16:07 更新）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北25日電）指揮中心今天說，65歲以上長者接種任一劑COVID-19疫苗提供新台幣500元衛教品實施至7月31日，雖65歲以上符合追加劑接種間隔已接種超過96%，呼籲符合資格長者速接種。

據指揮中心統計，7月23日至24日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種8萬1521人次，截至目前為止，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑91.7%、第2劑85.7%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率71.2%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約93.73%），第二次追加劑接種率6%。

滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納COVID-19疫苗21日起各縣市陸續開打，經過開打首個週末，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，截至昨天，嬰幼兒莫德納疫苗累計接種4.4萬劑，佔該年齡可接種疫苗總人數約5.6%。

莊人祥說，由於滿6個月至5歲嬰幼兒接種疫苗，一定需要由照顧者如父母等人帶去接種，和一般成人到接種站排隊狀況不同，已請各縣市衛生局盡可能安排醫療院所在夜間、假日接種，另有13縣市設有接種站，民眾可多多利用。

指揮中心指揮官王必勝說，預期BA.5株會再釀成另一波疫情，分析兒童重症個案中，觀察到6歲以下幼兒重症率較高，希望家長盡快帶孩子施打莫德納疫苗，輝瑞嬰幼兒疫苗正在積極簽約，各縣市政府安排都不錯，施打站場勘後，場地設置都很舒適。

至於外界關注的BNT及莫德納次世代疫苗採購進度，指揮中心疫情監測組組長周志浩說，莫德納疫苗次世代疫苗屬於今年簽約的2000萬劑內，只要生產出來，即可很快取得、供應；BNT至今還沒有提出次世代疫苗審查，會密切關注進度，再決定採購量。（編輯：管中維）1110725

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