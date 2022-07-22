莫德納嬰幼兒疫苗開打 首日7縣市接種683劑

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6個月至5歲孩童使用的莫德納嬰幼兒疫苗21日正式開打。圖為莫德納兒童疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北22日電）6個月至5歲孩童使用的莫德納嬰幼兒疫苗昨天正式開打，指揮中心發言人莊人祥今天表示，昨天共7縣市施打683劑，主要集中台北及新北，呼籲父母儘速帶孩子接種。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，全球Omicron亞變種病毒疫情又升溫，中央流行疫情指揮中心持續鼓勵民眾接種疫苗，降低重症死亡風險。

首批莫德納嬰幼兒疫苗約27萬劑昨天運抵全台各縣市，供6個月至5歲孩童接種，首日接種狀況備受矚目。

莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，由於昨天是莫德納嬰幼兒疫苗配送第一天，配送到各縣市衛生局後還要再配發至各地醫療院所，僅7縣市開放接種，共施打683劑，主要集中在台北市及新北市。

莊人祥指出，幼兒接種疫苗與成人不同，必須由父母陪同前往，因此預計要到假日或晚間時段，接種量才會比較大，將持續觀察接種情形，也呼籲父母儘速帶孩子前往接種，提升保護力。

根據指揮中心統計，COVID-19疫苗累計接種5901萬7423劑，人口涵蓋率第1劑91.5%、第2劑85.6%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率71%。

在口服抗病毒藥物使用方面，昨天共開立3838人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共3318份、默沙東「莫納皮拉韋」520人份，今年以來累計開立約41萬7人份，包括共33萬3308人份倍拉維及7萬6699人份莫納皮拉韋。

據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共9398床、空床5803床、空床率61.7%，其中台北區49.3%、北區59.7%、中區69.5%、南區60.7%、高屏區69.6%、東區73.3%；53家集中檢疫所共7610床、空床數4741床、空床率62.3%；33家地方加強型防疫旅館2239床、空床數942床、空床42.1%。（編輯：管中維）1110722