嬰幼兒接種莫德納疫苗 家長可請防疫照顧假

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北21日電）中央流行疫情指揮中心今天起開放滿6個月至5歲嬰幼兒可接種莫德納COVID-19疫苗，勞動部今天說，家長可請防疫照顧假，原則以接種日起算3天最長，必要時可延長。

為加速提升滿6個月至5歲（未滿6歲）嬰幼兒免疫保護力，中央與各地方政府共同推動滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納COVID-19疫苗接種作業，今天起開打。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，已經收到指揮中心來函，確認滿6個月至5歲嬰幼兒接種莫德納COVID-19疫苗後，如有發生不良反應等，可以比照學生接種，家長可以請防疫照顧假。

黃維琛表示，家長請防疫照顧假，原則上以接種日當天起算合計3天為最長請假期間，不過若仍有不良反應等必要狀況，可以延長。

黃維琛也提醒，勞工申請防疫照顧假，雇主一定要准假，且不可以視為曠職、也不能扣發全勤獎金，雇主也不得要求勞工用自己的事假等。

黃維琛表示，雇主若扣發全勤獎金或者是強迫勞工用自假，都可能涉及違反工資未全額給付等勞基法規定，提醒雇主注意。（編輯：謝雅竹）1110721