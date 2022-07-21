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18歲以上出國工作可打第4劑 應與第3劑間隔5個月

2022/7/21 14:45（7/21 15:08 更新）
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圖為5月17日台北車站大廳接種站疫苗施打情況。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北21日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，自7月22日起，開放因工作需求需出國的18歲以上民眾接種COVID-19疫苗第二次追加劑，也就是俗稱的第4劑，應與第3劑間隔5個月以上。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，邊境政策逐漸開放，但考量國際疫情仍持續嚴峻，指揮中心經書面諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）意見並衡酌國內疫苗核准與供應現況，自7月22日起，開放因工作需求需出國的18歲以上民眾接種第二次追加劑。

指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，這次開放對象包括因外交、公務、洽商等工作需求需出國的18歲以上民眾，據ACIP專家建議上述對象可於出國2週前接種，但仍應與第3劑間隔5個月（150天）以上，使疫苗發揮最大效益。

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王必勝提醒，此類對象前往接種時，除需攜帶健保卡、COVID-19疫苗接種紀錄卡之外，需攜帶邀請單位邀請證明、目的事業主管機關核准函或公司同意出國證明，上述證明3擇1即可，及機票，供接種單位核對身分。

指揮中心再次呼籲，疫苗接種為防疫工作重要一環，接種疫苗後可降低感染後重症及死亡的風險，尚未完成基礎劑及追加劑接種的民眾應盡速施打，符合第二次追加劑開放對象可依自身風險及意願評估接種，並持續做好個人防護及配合防疫/檢疫規範，以維護國內社區安全。（編輯：管中維）1110721

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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