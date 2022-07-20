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第4劑疫苗50歲以上7/22起可打 接種間隔至少5個月

2022/7/20 14:46（7/20 15:48 更新）
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COVID-19疫苗第4劑對象22日起擴大至50歲以上民眾，需與第3劑間隔5個月。（中央社檔案照片）
COVID-19疫苗第4劑對象22日起擴大至50歲以上民眾，需與第3劑間隔5個月。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北20日電）指揮中心今天公布，據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家建議，自7月22日起擴大COVID-19疫苗第4劑接種對象，開放50歲以上民眾施打，需與第3劑間隔5個月。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，疫苗接種作業持續，尤其近期國際Omicron亞型變種病毒BA.4、BA.5疫情再起，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝在今天下午疫情記者會中宣布，自7月22日起，擴大第二次追加劑施打對象，也就是俗稱的第4劑疫苗，開放50歲以上成人都可施打。

王必勝提醒，50歲以上成人需在完成施打第一次追加劑，也就是第3劑後間隔5個月以上，即可施打第4劑COVID-19疫苗；如為確診者則建議與確診時間間隔3個月再施打，以延長疫苗保護力。

上述第4劑疫苗接種新制都經過ACIP同意，指揮中心發言人莊人祥補充說明，雖然國際間部分國家第4劑接種對象仍維持為60歲或65歲以上長者，台灣下修第4劑接種對象至50歲民眾，主要是參考鄰近國家及歐美近期陸續修訂第4劑施打規定，如美國、韓國都已開放50歲以上施打。

指揮中心鼓勵符合資格者踴躍施打第4劑疫苗，莊人祥說，65歲以上符合接種第4劑疫苗的施打率為25.1%，再次提醒至7月底前65歲以上長者施打第1到4劑疫苗，皆可獲得新台幣500元衛教宣導禮品，符合資格民眾可把握時間，踴躍接種。

另外，王必勝提及，7月21日起和地方政府共同推動6個月至5歲莫德納嬰幼兒疫苗接種，已經審視各縣市接種計畫，提醒注意場地舒適與方便性，包括動線、距離，施打場地應具有防曬、防雨功能，等候時間不宜過長。

王必勝建議，地方政府可考慮至幼兒園接種，提醒接種作業應該考量家長上班時間，已向地方政府提出希望夜間、假日也有莫德納嬰幼兒疫苗施打時段，方便家長帶嬰幼兒施打，地方政府如需中央協助也可提出。

據指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種3萬2306人次，截至目前為止累計接種5893萬8763人次。COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率第1劑91.5%、第2劑85.6%、基礎加強劑接種率0.84%、追加劑接種率71%，若以符合追加劑接種間隔人數統計約93.78%。（編輯：張雅淨）1110720

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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