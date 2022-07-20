日本連假結束染疫爆量 大阪一口氣逾2萬例創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京20日綜合外電報導）日本部分地區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速擴散，特別是才剛過完3天連假，大阪府今天新增確診病例預料將上看2萬2000例，再創當地新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，大阪府知事吉村洋文今天在記者會上說，大阪府今天新增確診病例預料將多達約2萬2000例。大阪府此前單日新高紀錄是今年2月11日的1萬5291例，今天也將是單日新增首度逾2萬例。

愛知縣知事大村秀章今天說，預料愛知縣今天新增確診病例將上看1萬2000例，再創當地新高紀錄。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增確診病例預料將高達5000例以上，是疫情爆發以來首度單日新增逾5000例，再創當地歷史新高。

沖繩縣至今累計病例數已超過30萬例，相當於每5名沖繩縣民中，就有1人曾感染COVID-19。

目前已知創當地單日新高紀錄的地區，還包括香川縣、高知縣、島根縣、鳥取縣、山形縣、福島縣。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110720