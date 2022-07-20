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密克羅尼西亞發現COVID-19 零病例國家又少一個

2022/7/20 12:34（7/20 13:07 更新）
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西太平洋上的密克羅尼西亞聯邦證實境內兩座小島出現COVID-19社區病例。（中央社製圖）
西太平洋上的密克羅尼西亞聯邦證實境內兩座小島出現COVID-19社區病例。（中央社製圖）
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（中央社馬紹爾群島首都馬久羅20日綜合外電報導）西太平洋上的密克羅尼西亞聯邦證實境內兩座小島出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區病例，因此已不再是全球極少數沒有COVID-19病例的國家之一。

法新社報導，密克羅尼西亞位於巴布亞紐幾內亞北方約1600公里處，全國由607個島嶼組成，除了在邊境發現且正在隔離的零星病例之外，一直未受COVID-19疫情波及，直到兩名學生本週稍早從首都所在的彭佩島（Pohnpei）抵達科斯瑞島（Kosrae），被驗出病毒陽性反應。

當地衛生官員後來證實，這兩名學生的11名家人之中，又有10起陽性病例。

總統帕努埃洛（David Panuelo）辦公室昨天發布聲明表示，密克羅尼西亞面臨「迅速發展的情勢」，同時證實科斯瑞島和彭佩島上還有數十起病例。

衛生當局建議民眾不要群聚、隨時戴上口罩，但也表示「所有公共服務維持開放」。

隨後，科斯瑞島一所醫院發現，28名出現類似流感症狀的患者中，有25人的COVID-19採檢結果呈陽性反應。

COVID-19疫情在密克羅尼西亞擴散，意味著馬紹爾群島和吐瓦魯可能是目前僅存兩個沒有COVID-19病例的太平洋國家。

密克羅尼西亞規劃於8月1日取消邊境管制，但訪客必須出示完整接種疫苗及採檢陰性證明才能入境。

帕努埃洛5月宣布取消邊境管制措施時說，希望開放邊境能鼓勵全國10萬人口儘可能去接種疫苗。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110720

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