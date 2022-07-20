7/20本土2萬6943例 增57死、102例中重症

（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北20日電）今天COVID-19本土個案數雖較前一天高，但與上週同期相比，整體疫情趨勢持續下降，今天新增死亡最年輕個案是一名40多歲女性，未曾接種任何一劑疫苗，家中昏迷後送醫死亡，經檢驗也確診。



國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今天下午疫情記者會表示，今天新增2萬6943例本土個案，確診個案新增中重症102例（中症53例、重症49例），其中57人死亡；另外，境外移入個案253人。



指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今天新增57例本土病例死亡個案，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、54例具慢性病史、37例未接種3劑疫苗、25人從未接種疫苗，33人年齡超過80歲。



羅一鈞表示，今天新增的死亡個案中最年輕為40多歲女性，本身有風濕免疫疾病，使用免疫抑制劑，沒有接種任何一劑疫苗，經過數日的咳嗽、呼吸喘都未就醫，7月17日家中昏迷送醫，已無心跳呼吸，於急診PCR檢驗陽性確診，當日急救無效死亡，死因為肺炎併呼吸衰竭。



根據指揮中心統計，今年1月至7月19日，本土輕症、無症狀個案累計425萬8640例、占99.55%，中症累計1萬830例、占0.25%，重症累計8644例、占0.2%，其中死亡累計7465人。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳政偉）1110720

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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